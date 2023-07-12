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Анчелотти предстанет перед судом из-за финансовых махинаций

Испания
(1 голосов)

Итальянца подозревают в невыплате налогов

Анчелотти предстанет перед судом из-за финансовых махинаций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предстанет перед судом по делу о финансовых махинациях Итальянского специалиста обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, Анчелотти не задекларировал 400 тысяч евро за 2014 год, когда итальянец впервые возглавил "галактикос". 64-летний тренер не внес в декларацию эти деньги, что сейчас пытается доказать суд.

У Анчелотти действующий контракт с Реалом, который рассчитан до 2024 года. Следующим летом он возглавит сборную Бразилии.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
El Mundo

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
12.07.2023 в 14:53
Карло ... РЕАЛьно і ти туди ж P.S. Добре, що хоч не у часи пов'язані з Міланом.
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