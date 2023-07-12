Барса может вернуть Тьяго Алькантару

Издание Sport.es сообщает, что главный тренер "Барселоны" Хави хочет, чтобы руководство клуба подписало еще двух хавбеков этим летом.

В качестве первого претендента "блауграна" рассматривает кандидатуру Ориоля Ромеу из "Жироны".

Также каталонцы следят за полузащитником "Ливерпуля" Тьяго Алькантарой. У испанца действующий контракт с "мерсисайдцами" до конца следующего сезона, однако 32-летний игрок может покинуть английский клуб уже этим летом.

Напомним, Алькантара - воспитанник "Барсы". За первую команду "сине-гранатовых" Тьяго провел 100 матчей и забил 11 голов.

В этом сезоне хавбек провел 28 матчей и оформил 1 голевую передачу.