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Барса может вернуть Тьяго Алькантару

Испания
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Хавбек выступал за каталонцев 10 лет назад

Барса может вернуть Тьяго Алькантару

Angel Martinez/Uefa/Getty Images

Новина українською

Издание Sport.es сообщает, что главный тренер "Барселоны" Хави хочет, чтобы руководство клуба подписало еще двух хавбеков этим летом.

В качестве первого претендента "блауграна" рассматривает кандидатуру Ориоля Ромеу из "Жироны".

Также каталонцы следят за полузащитником "Ливерпуля" Тьяго Алькантарой. У испанца действующий контракт с "мерсисайдцами" до конца следующего сезона, однако 32-летний игрок может покинуть английский клуб уже этим летом.

Напомним, Алькантара - воспитанник "Барсы". За первую команду "сине-гранатовых" Тьяго провел 100 матчей и забил 11 голов.

В этом сезоне хавбек провел 28 матчей и оформил 1 голевую передачу.

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В статье: Барселона Хави Ориоль Ромеу Тьяго Алькантара
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Источник:
Sport.es

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