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Барса может вернуть Тьяго Алькантару
Хавбек выступал за каталонцев 10 лет назад
Angel Martinez/Uefa/Getty Images
Издание Sport.es сообщает, что главный тренер "Барселоны" Хави хочет, чтобы руководство клуба подписало еще двух хавбеков этим летом.
В качестве первого претендента "блауграна" рассматривает кандидатуру Ориоля Ромеу из "Жироны".
Также каталонцы следят за полузащитником "Ливерпуля" Тьяго Алькантарой. У испанца действующий контракт с "мерсисайдцами" до конца следующего сезона, однако 32-летний игрок может покинуть английский клуб уже этим летом.
Напомним, Алькантара - воспитанник "Барсы". За первую команду "сине-гранатовых" Тьяго провел 100 матчей и забил 11 голов.
В этом сезоне хавбек провел 28 матчей и оформил 1 голевую передачу.
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