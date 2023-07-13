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Агент Витора Роке: Барселона получила будущего обладателя Золотого мяча. В клубе будут счастливы, если им придется выплатить 31 млн. бонусов

Испания
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Бонусы прописаны в контракте Роке за результативные действия игрока

Агент Витора Роке: Барселона получила будущего обладателя Золотого мяча. В клубе будут счастливы, если им придется выплатить 31 млн. бонусов

Фото: Getty Images

Новина українською

Агент Витора Роке Андре Кюри прокомментировал переход своего клиента в "Барселону". Бонусы в контракте игрока прописаны за результативные действия.

"Барса" заплатила "Атлетико" Паранаэнсе 30 миллионов фиксированной выплаты. Ещё 26 миллионов зависят от уровня выступлений нападающего и трофеев. Также 5 миллионов "сине-гранатовые" заплатят если Роке будет в топ-3 номинантов на Золотой мяч.

"Витор – это успех Деку. Все пытались подписать Эндрика, но Деку всегда ставил на Витора. И я тоже ставлю на него, потому что это очень скромный парень, который хочет добиться успеха.

В лице Витора Роке "Барса" получила будущего обладателя Золотого мяча. Это очень хорошая сделка. Если им придется выплатить 31 миллион евро бонусов, то они будут счастливы. С приходом Витора Роке "Барса" станет сильнее", – сказал Андре Кюри.

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В статье: Барселона Витор Роке
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Опанасович (Ковалівка)
13.07.2023 в 18:37
вміють же робити гроші на лoшapax з пyтaлoни гравець явно більше підійшов би Шахтарю й ціна його максимум 10-15млн,але тут з'явилась барса. це успіх
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