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Агент Витора Роке: Барселона получила будущего обладателя Золотого мяча. В клубе будут счастливы, если им придется выплатить 31 млн. бонусов
Бонусы прописаны в контракте Роке за результативные действия игрока
Фото: Getty Images
Агент Витора Роке Андре Кюри прокомментировал переход своего клиента в "Барселону". Бонусы в контракте игрока прописаны за результативные действия.
"Барса" заплатила "Атлетико" Паранаэнсе 30 миллионов фиксированной выплаты. Ещё 26 миллионов зависят от уровня выступлений нападающего и трофеев. Также 5 миллионов "сине-гранатовые" заплатят если Роке будет в топ-3 номинантов на Золотой мяч.
"Витор – это успех Деку. Все пытались подписать Эндрика, но Деку всегда ставил на Витора. И я тоже ставлю на него, потому что это очень скромный парень, который хочет добиться успеха.
В лице Витора Роке "Барса" получила будущего обладателя Золотого мяча. Это очень хорошая сделка. Если им придется выплатить 31 миллион евро бонусов, то они будут счастливы. С приходом Витора Роке "Барса" станет сильнее", – сказал Андре Кюри.
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