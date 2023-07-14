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Жирона подписала полузащитника Манчестер Сити. Известны детали контракта
Клуб City Group выкупил контракт после годичной аренды
Фото: "Жирона"
"Жирона" объявила о подписании полузащитника "Манчестер Сити" Янхеля Эрреры. В прошлом сезоне венесуэлец выступал за испанскую команду на правах аренды.
Стороны подписали контракт до 2027-го.
Эррера провел в клубе 5 лет, перейдя в "Манчестер Сити" зимой 2017-го из "Атлетико" Весенуэла за 1 миллион евро. Янхель провел за "Сити" 0 официальных матчей за это время.
В минувшем сезоне за "Жирону" Эррера сыграл 23 поединка, забил 1 гол и отдал 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 5 миллионов евро.
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