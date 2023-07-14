Барселона почти согласовала возвращение Ромеу за 5-6 млн евро

"Барселона" практически согласовала переход опорного полузащитника Ориоля Ромеу из "Жироны".

Как сообщает Marca, сумма сделки составит 5-6 млн евро. Кроме того, "Барса" отдаст в аренду соседям некоторых молодых игроков - скорее всего, Нико Гонсалеса и Пабло Торре.

Сам Ромеу согласовал условия личного контракта с "Барселоной" давным-давно и надеется поехать с командой в зарубежное турне, которое начнется в среду. Того же хотят и сине-гранатовые.

31-летний Ромеу - воспитанник "Барсы". Он покинул клуб в 2011 году, не сумев навязать конкуренцию Серхио Бускетсу, после чего сделал карьеру в английских середняках.

Год назад хавбек вернулся в Примеру, подписавшись в "Жироне", и сразу произвел впечатление - 34 матча, 2 гола и отличная пресса.