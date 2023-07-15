УЕФА уведомил Реал и Барселону, что не засчитает "финансовые рычаги" как прибыль

У испанских грандов могут возникнуть серьезные проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

Как информирует The Telegraph, УЕФА уведомил "Реал" и "Барселону", что деньги, полученные от продажи будущих доходов, отныне не будут считаться для регулятора прибылью.

Ранее "Барселона" выручила примерно 700 млн евро, распродав часть будущих доходов от продажи ТВ-прав. На похожий трюк пошел "Реал", продав инвестору Sixth Street часть будущей прибыли от эксплуатации "Сантьяго Бернабеу" за 360 млн.

Ла Лига засчитала обе сделки как прибыль, что позволило клубам проводить активные трансферные кампании.

Если УЕФА считает иначе, то это грозит "Реалу" неприятностями, а "Барселоне" - даже исключением из еврокубков, ведь без денег, заработанных на "рычагах", ее расходы сильно превысят доход.

Ранее УЕФА уже оштрафовал "Барселону" на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности.

Напомним, "Реал" и "Барселона" были соучредителями Суперлиги - организации, которая неудачно бросала вызов УЕФА.