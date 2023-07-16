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Барселона близка к трансферу опорника Жироны

Испания
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Он должен заменить Серхио Бускетса

Барселона близка к трансферу опорника Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

Полузащитник "Жироны" Ориоль Ромеу, скорее всего, станет игроком "Барселоны". Трансфер оценивается в 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ромеу был ключевым игроком "Жироны", проведя в общей сложности 33 матча и забив два гола.

Соглашение Ориоля с "Жироной" истекает летом 2025 года. Цена полузащитника по версии портала составляет 5 миллионов евро. Ромеу является воспитанником "Барселоны" - он выступал за каталонцев с 2010 по 2011 год.

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В статье: Барселона Ориоль Ромеу Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo

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