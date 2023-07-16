"Барселона" планирует продать пятерых игроков, среди которых Клеман Лангле, Алекс Колладо, Франк Кессье, Пабло Торре и Сержиньо Дест. Клуб попытается это сделать до того, как они отправятся в США на тренировочный сбор. Об этом сообщает издание as.com.

На каждого из игроков есть потенциальные покупатели, но ни с одним дело не решено до конца. За Лангле следит "Тоттенхэм", за который он играл в прошлом году в аренде. Сообщается, что Пабло Торре может стать частью сделки по Ориолю Ромео, ведь "Жирона" заинтересована в услугах испанца.

"Ювентус" внимательно следит за ситуацией вокруг Кессье, а "Аякс" за Дестом, хотя американец планирует остаться в "Барселоне".