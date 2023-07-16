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Барселона планирует продать пятерых игроков

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клуб решает финансовые вопросы

Барселона планирует продать пятерых игроков

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" планирует продать пятерых игроков, среди которых Клеман Лангле, Алекс Колладо, Франк Кессье, Пабло Торре и Сержиньо Дест. Клуб попытается это сделать до того, как они отправятся в США на тренировочный сбор. Об этом сообщает издание as.com.

На каждого из игроков есть потенциальные покупатели, но ни с одним дело не решено до конца. За Лангле следит "Тоттенхэм", за который он играл в прошлом году в аренде. Сообщается, что Пабло Торре может стать частью сделки по Ориолю Ромео, ведь "Жирона" заинтересована в услугах испанца.

"Ювентус" внимательно следит за ситуацией вокруг Кессье, а "Аякс" за Дестом, хотя американец планирует остаться в "Барселоне".

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В статье: Барселона Клеман Лангле Сержиньо Дест Франк Кессье
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.07.2023 в 18:53
Пока имеешь дело с коррумпированными УЕФА и их партнерами, финансовые проблемы не решить. Придумает клуб одно решение, так эти волки сразу же меняют правила игры, как бы навредить.
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