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Барселона планирует продать пятерых игроков
Клуб решает финансовые вопросы
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" планирует продать пятерых игроков, среди которых Клеман Лангле, Алекс Колладо, Франк Кессье, Пабло Торре и Сержиньо Дест. Клуб попытается это сделать до того, как они отправятся в США на тренировочный сбор. Об этом сообщает издание as.com.
На каждого из игроков есть потенциальные покупатели, но ни с одним дело не решено до конца. За Лангле следит "Тоттенхэм", за который он играл в прошлом году в аренде. Сообщается, что Пабло Торре может стать частью сделки по Ориолю Ромео, ведь "Жирона" заинтересована в услугах испанца.
"Ювентус" внимательно следит за ситуацией вокруг Кессье, а "Аякс" за Дестом, хотя американец планирует остаться в "Барселоне".
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