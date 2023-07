"Я хотел диван, а мне привезли лампу". Рафа Бенитес, пожалуй, худший оратор из мира футбола

На дворе было лето 2003 года. Рафа Бенитес еще не селебрити, но в "Валенсии" ему доверяли и даже больше - любили.

Да и как было не доверять? Рафа в начале пути был просто зверь. Едва ли не первым в Испании взялся за компьютерный анализ; разбирал каждого оппонента и искал уникальные приемы, как его остановить; контролировал рацион и досуг своих футболистов; построил идеальную контратакующую машину.

"Я мог бы часами рассказывать о влиянии Рафы Бенитеса на меня", — говорит Мигель Анхель Ангуло, как только берет трубку. "С Бенитесом в "Валенсии" я открыл для себя современный футбол, – вспоминает Андрес Палоп. "Рафа привил мне привычку всегда смотреть на футбол как на коллективный спорт, — признается Миста.

Спросите других – они подтвердят. Даже с уходом легенд, как Мирослав Джукич, Джон Карью или Кили Гонсалес, в "Валенсии" сохраняли спокойствие. Но что Рафа?

Какой диван? Какая лампа? Прошло 20 лет, а странное выражение до сих пор не забыто на Пиренеях.

По факту, Бенитес тогда конфликтовал с директором "Валенсии" Хесусом Гарсией Питарчем и обижался, что за лето ему привезли только уругвайца Фабиана Каноббио. Где-то справедливая претензия, но… лампа?

Рафу избавили от насмешек его результаты. "Валенсия" и без Бекхэма с Роналдо набрала 7 очков в 4 матчах с "Реалом" и "Барсой", выиграла Ла Лигу, а затем еще и Кубок УЕФА, одолев в финале "Марсель" Дидье Дрогба. Идеальный сезон.

Теперь уже весна 2005-го. Эго Бенитеса расло, но расли и результаты. На этой точке все было ровно.

"Ливерпуль" дошел до полуфинала ЛЧ, где встретился с "Челси", и они устроили такую зарубу, что на голы или даже удары не было времени.

Первый матч – 0:0. Во втором голов тоже не ждут. Отдать кому-либо предпочтение? Спросите что-нибудь попроще.

И вот именно тогда Луис Гарсия, которого Рафа уговорил на переезд из самой "Барселоны", проткнул мяч в сторону ворот.

"Мы проиграли тогда полуфинал из-за гола, которого не было. Сейчас такого точно бы не случилось – с технологией определения взятия ворот все было бы иначе", – заявлял Жозе Моуриньо в 2017 году, и он, наверное, прав, но какая разница?

Тогда, в 2005-м, Любош Михел примерил на себя лавры Тофика Бахрамова и указал на центр поля, а у Бенитеса на пресс-конференции нашелся убийственный аргумент в пользу рефери:

А это уже весна 2009-го. Рафа впервые зацепился за чемпионскую гонку с "МЮ" сэра Алекса. Более того, начал ее выигрывать!

Они двое поссорились гораздо раньше – из-за отказа "Красных дьяволов" отпустить в "Ливерпуль" защитника Габриэля Хайнце. Бенитес словно забыл, что прямых сделок между заклятыми врагами не было на тот момент уже 30 лет.

Фергюсон, в свою очередь, запомнил сварливый характер испанца и решил использовать это в критический для себя момент:

“Нет никаких сомнений в том, что во второй половине сезона игроки "Ливерпуля" занервничают. А нам очень поможет победный опыт последних сезонов. Убежден, что это играет немаловажную роль. Перед мерсисайдцами путь, который они никогда не проходили".

И что Рафа? Он поддался на простенькую провокацию и через неделю наплел СМИ кучу несуразицы:

Наезд не поддержал никто, и Бенитес разошелся еще сильнее. Он показывал Аллардайсу, что игра завершена, после гола на 30-й минуте; называл "Эвертон" "маленьким клубом", перед матчем "Ирисок" с "МЮ".

Ну, а "Ливерпуль" тем временем играл все хуже, и в результате на финише "МЮ" привез ему 4 очка.

А это уже 2010 год. Бенитес даже несмотря на скандалы еще сохранял репутацию топ-тренера, поэтому ему доверили "Интер" после Жозе Моуриньо.

"Ливерпуль" же возглавил Рой Ходжсон, и его результаты стремительно катились вниз, из-за чего тренер взял за привычку пенять на "папередника".

Смолчать? Это не к Рафе. Тем более, он опять был в нервах. Еще бы - потребовал от владельца Массимо Моратти немедленных трансферов и даже слушать не желал, что эта команда только что выиграла все.

В итоге они оба – Бенитес и Ходжсон – не доработали тот сезон. Зато как они наезжали друг на друга! Особенно Рафа, который снова придумал что-то несуразное.

И этот человек повторял, что "каждая пресс-конференция Ходжсона хуже предыдущей"! Да уж, куда там Рою к авторским идиомам Рафы.

Ну, и кстати Ходжсон жаловался, что по наследству от Бенитеса получил плохой состав – так вот, в "Ливерпуле" в 2008-09 годах с подачи Рафы оказались Давид Нгог, Сотириос Кирьякос, Альберто Аквилани, Набиль Эль-Жар, Андрей Воронин. Это точно не лучшая команда, которую видел "Энфилд".

А это уже лето 2014-го. Бенитес побит жизнью и заплеван фанатами "Челси", которые не простили старых обид.

Недавно выигранный Кубок Италии с "Наполи" придал ему уверенности, но Рафа уже не рисковал и только говорил о покупках, а не требовал их.

Вообще в Неаполе ему было грех жаловаться – за два года, что он был в клубе, пришли Игуаин, Кальдерон, Рауль Альбиоль, Жоржиньо, Мертенс, Кулибали. На большее сложно рассчитывать даже сейчас, после Скудетто. Но что Рафа? Он хотел Маскерано.

Хавьер не находил себе места в "Барсе", и Бенитес видел в этом шанс. Это так затуманивало ему разум, что вместо ответа болельщику на встрече он выдал что-то максимально странное:

Смысл сказанного Рафой в общем понятен, но форма – тихий ужас. И какая Клаудия Шиффер в 2014 году? Эмили Ратаковски – это другое дело!

Rafa Benitez when asked by Napoli fans if he wants to sign Mascherano—"Would you swap the wife for Claudia Schiffer?" pic.twitter.com/WcjMQd6AGx