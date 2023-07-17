"Я хотел диван, а мне привезли лампу". Рафа Бенитес, пожалуй, худший оратор из мира футбола

Диван и лампа

На дворе было лето 2003 года. Рафа Бенитес еще не селебрити, но в "Валенсии" ему доверяли и даже больше - любили.

Да и как было не доверять? Рафа в начале пути был просто зверь. Едва ли не первым в Испании взялся за компьютерный анализ; разбирал каждого оппонента и искал уникальные приемы, как его остановить; контролировал рацион и досуг своих футболистов; построил идеальную контратакующую машину.

"Я мог бы часами рассказывать о влиянии Рафы Бенитеса на меня", — говорит Мигель Анхель Ангуло, как только берет трубку. "С Бенитесом в "Валенсии" я открыл для себя современный футбол, – вспоминает Андрес Палоп. "Рафа привил мне привычку всегда смотреть на футбол как на коллективный спорт, — признается Миста.

Спросите других – они подтвердят. Даже с уходом легенд, как Мирослав Джукич, Джон Карью или Кили Гонсалес, в "Валенсии" сохраняли спокойствие. Но что Рафа?

"Я ждал диван, а мне принесли лампу. Я бы понял, если бы мне привезли Роналдо или Бекхэма, они хоть лучшие в мире, но только не это", - вот что он выдал на пресс-конференции.

Какой диван? Какая лампа? Прошло 20 лет, а странное выражение до сих пор не забыто на Пиренеях.

По факту, Бенитес тогда конфликтовал с директором "Валенсии" Хесусом Гарсией Питарчем и обижался, что за лето ему привезли только уругвайца Фабиана Каноббио. Где-то справедливая претензия, но… лампа?

Рафу избавили от насмешек его результаты. "Валенсия" и без Бекхэма с Роналдо набрала 7 очков в 4 матчах с "Реалом" и "Барсой", выиграла Ла Лигу, а затем еще и Кубок УЕФА, одолев в финале "Марсель" Дидье Дрогба. Идеальный сезон.

Шейла видела

Теперь уже весна 2005-го. Эго Бенитеса расло, но расли и результаты. На этой точке все было ровно.

"Ливерпуль" дошел до полуфинала ЛЧ, где встретился с "Челси", и они устроили такую зарубу, что на голы или даже удары не было времени.

Первый матч – 0:0. Во втором голов тоже не ждут. Отдать кому-либо предпочтение? Спросите что-нибудь попроще.

И вот именно тогда Луис Гарсия, которого Рафа уговорил на переезд из самой "Барселоны", проткнул мяч в сторону ворот.

"Мы проиграли тогда полуфинал из-за гола, которого не было. Сейчас такого точно бы не случилось – с технологией определения взятия ворот все было бы иначе", – заявлял Жозе Моуриньо в 2017 году, и он, наверное, прав, но какая разница?

Тогда, в 2005-м, Любош Михел примерил на себя лавры Тофика Бахрамова и указал на центр поля, а у Бенитеса на пресс-конференции нашелся убийственный аргумент в пользу рефери:

"После игры Шейла (пресс-секретарь "Ливерпуля" – прим.), которая сидела прямо за воротами, сказала мне, что мяч пересек линию. Он очень честный человек, и этого было достаточно для меня. Это был гол".

Фергюсон и календарь

А это уже весна 2009-го. Рафа впервые зацепился за чемпионскую гонку с "МЮ" сэра Алекса. Более того, начал ее выигрывать!

Они двое поссорились гораздо раньше – из-за отказа "Красных дьяволов" отпустить в "Ливерпуль" защитника Габриэля Хайнце. Бенитес словно забыл, что прямых сделок между заклятыми врагами не было на тот момент уже 30 лет.

Фергюсон, в свою очередь, запомнил сварливый характер испанца и решил использовать это в критический для себя момент:

“Нет никаких сомнений в том, что во второй половине сезона игроки "Ливерпуля" занервничают. А нам очень поможет победный опыт последних сезонов. Убежден, что это играет немаловажную роль. Перед мерсисайдцами путь, который они никогда не проходили".



Фергюсон не скрывал своего отношения к Бенитесу. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey Фергюсон не скрывал своего отношения к Бенитесу. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey

И что Рафа? Он поддался на простенькую провокацию и через неделю наплел СМИ кучу несуразицы:

"Мы встретились в рамках кампании "Respect", но забудьте об этом – мистер Фергюсон убивает судей. Как можно говорить об уважении, когда он критикует судей каждую неделю? Если же он хочет поговорить о расписании, то есть два варианта. Первый, как в Испании, провести жеребьевку первой половины, а вторую отразить зеркально. Есть еще один вариант: Фергюсон составляет календарь в своем офисе, а потом уже оттуда его всем нам рассылает".

Наезд не поддержал никто, и Бенитес разошелся еще сильнее. Он показывал Аллардайсу, что игра завершена, после гола на 30-й минуте; называл "Эвертон" "маленьким клубом", перед матчем "Ирисок" с "МЮ".

Ну, а "Ливерпуль" тем временем играл все хуже, и в результате на финише "МЮ" привез ему 4 очка.

Священник и гора сахара

А это уже 2010 год. Бенитес даже несмотря на скандалы еще сохранял репутацию топ-тренера, поэтому ему доверили "Интер" после Жозе Моуриньо.

"Ливерпуль" же возглавил Рой Ходжсон, и его результаты стремительно катились вниз, из-за чего тренер взял за привычку пенять на "папередника".

Смолчать? Это не к Рафе. Тем более, он опять был в нервах. Еще бы - потребовал от владельца Массимо Моратти немедленных трансферов и даже слушать не желал, что эта команда только что выиграла все.

В итоге они оба – Бенитес и Ходжсон – не доработали тот сезон. Зато как они наезжали друг на друга! Особенно Рафа, который снова придумал что-то несуразное.

"Я чувствую, что господин Ходжсон не понимает. Он говорит о том, чего не знает. Возможно, это потому, что он на должности не так долго. Некоторые мужчины не видят священника на сахарной горе, в то время как большинство людей видят фигуру в черном на белом фоне", – как вам такое?

И этот человек повторял, что "каждая пресс-конференция Ходжсона хуже предыдущей"! Да уж, куда там Рою к авторским идиомам Рафы.



"Ливерпуль" сильно прибавил в качестве за последние 10 лет. Скрин: liverpoolecho.co.uk "Ливерпуль" сильно прибавил в качестве за последние 10 лет. Скрин: liverpoolecho.co.uk

Ну, и кстати Ходжсон жаловался, что по наследству от Бенитеса получил плохой состав – так вот, в "Ливерпуле" в 2008-09 годах с подачи Рафы оказались Давид Нгог, Сотириос Кирьякос, Альберто Аквилани, Набиль Эль-Жар, Андрей Воронин. Это точно не лучшая команда, которую видел "Энфилд".

Жена и Клаудия Шиффер

А это уже лето 2014-го. Бенитес побит жизнью и заплеван фанатами "Челси", которые не простили старых обид.

Недавно выигранный Кубок Италии с "Наполи" придал ему уверенности, но Рафа уже не рисковал и только говорил о покупках, а не требовал их.

Вообще в Неаполе ему было грех жаловаться – за два года, что он был в клубе, пришли Игуаин, Кальдерон, Рауль Альбиоль, Жоржиньо, Мертенс, Кулибали. На большее сложно рассчитывать даже сейчас, после Скудетто. Но что Рафа? Он хотел Маскерано.

Хавьер не находил себе места в "Барсе", и Бенитес видел в этом шанс. Это так затуманивало ему разум, что вместо ответа болельщику на встрече он выдал что-то максимально странное:

"Хотим ли мы Маскерано? Это все равно что "хотим ли мы обменять нашу жену на Клаудию Шиффер"? Мы влюблены в нашу жену – я имею в виду, в наших игроков. Хотим ли мы обменять нашу жену на Клаудию Шиффер? Это возможно, но это зависит от вашей жены. Давайте подождем ответа от трансферного рынка".

Смысл сказанного Рафой в общем понятен, но форма – тихий ужас. И какая Клаудия Шиффер в 2014 году? Эмили Ратаковски – это другое дело!

Rafa Benitez when asked by Napoli fans if he wants to sign Mascherano—"Would you swap the wife for Claudia Schiffer?" pic.twitter.com/WcjMQd6AGx — - (@nikpostinger) July 24, 2014

И нет, Маскерано Бенитес не подписал. И Скудетто тоже не выиграл – его "Наполи" занял 5-е место, а сам тренер вскоре получил сенсационное повышение в "Реал".

Голова мыши и хвост льва

0:4 с "Барсой", ссоры с Роналду, Рамосом и Бензема; 9 поражений в 13 последних матчах заставили Переса немедленно Бенитеса уволить.

Топ-тренер? Теперь уже нет. Дабы не пропадать из виду Рафа возглавил "Ньюкасл", пообещав спасти его вылета, но не получилось, и так экс-тренер Мадрида оказался в Чемпионшипе. Справился на отлично, вопросов нет, но у микрофона снова беда:

"Иногда вы выбираете, быть хвостом льва или головой мыши. Когда ты в Премьер-лиге и ты на дне, ты хвост льва. Некоторые люди счастливы быть хвостом льва, но некоторые предпочитают быть головой мыши, чтобы быть на вершине. Ну, а мы хотим показать, что мы достаточно сильны, чтобы контролировать ход матчей".

Какая еще голова мыши? Какой к черту хвост льва?! Через 20 лет после лампы и дивана лучшим оратором Бенитес так и не стал.

***

И нет, мы не верим, что когда-нибудь станет. Прессе на матчах "Сельты" в следующем сезоне будет весело.

Just realised that Rebeca Tavares is no longer associated with our club



pic.twitter.com/x3zDGtkpNh — Laurie (@LFCLaurie) July 15, 2023

Весело ли будет болельщикам? Без гарантий. Бенитес обеспечивал результат, пока его компьютер опережал время, но как только метод пошел в массы, магия исчезла. Что уж говорить сейчас, в 2023-м, когда тон в футболе задают математические гении, как Тони Блум из "Брайтона".

Все, что остается "старику" в изменившемся мире – скромный клуб в периферии, борющийся за выживание; 2-3 интервью в жанре "Вот я их в Стамбуле", а еще подборки цитат. Их много в интернете, и одна страннее другой.

Надо их как-то с Виталием Кличко познакомить – общий язык эти двое точно найдут без проблем.