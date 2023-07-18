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Аль-Наср из Роналду в составе проиграл клубу испанской Ла Лиги со счетом 0:5

Испания
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Все самое интересное на поле было без Криштиану

Аль-Наср из Роналду в составе проиграл клубу испанской Ла Лиги со счетом 0:5

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках предсезонного товарищеского матча испанская "Сельта" встречалась с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Насром". Поединок прошел в португальском городе Фаро.

Звезда саудовцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе “Аль-Насра” и провел на поле первый тайм. Однако все самое интересное произошло после перерыва.

На 52-й минуте матча красную карточку перед собой увидел защитник саудовцев Абудлела Аль-Амри. До конца встречи "Аль-Наср" играл в меньшинстве.

В период с 57 до 75 минуты "Сельта" забыла пять мячей в ворота соперников. Интересно, что средний возраст авторов голов составлял 21 год.

Товарищеский матч

"Сельта" (Испания) - "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) 5:0

Голы: Гаэль Алонсо 57, Мигель Родригес 62, 71, Йорген Ларсен 73,75

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Сельта (Виго)
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