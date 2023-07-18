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Феликс: Хочу присоединится к Барсе. Мечтал об этом с детства
Игрок на контракте с "Атлетико"
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Атлетико" Мадрид Жоау Феликс высказался о будущем. Он бы хотел выступать за "Барселону".
Контракт португальца с "Атлетико" рассчитан до лета 2027-го. Он не хочет выступать за "матрасников" и хотел остаться в "Челси", но клуб не захотел выкупать контракт полузащитника или продлевать аренду.
"Барселона" всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к "Барсе". Я мечтал об этом с детства.
Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой", – сказал португалец.
В минувшем сезоне Феликс провел за "Челси" и "Атлетико" 40 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.
???? EXCLUSIVE — João Félix statement on his future: “I’d love to play for Barça”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023
◉ “Barcelona has always been my first choice and I’d love to join Barça”.
◉ “It was always my dream since I was a kid”.
◉ “If it happens, it will be a dream come true for me”. pic.twitter.com/3zg9BiCDgO
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