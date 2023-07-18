Феликс: Хочу присоединится к Барсе. Мечтал об этом с детства

Полузащитник "Атлетико" Мадрид Жоау Феликс высказался о будущем. Он бы хотел выступать за "Барселону".

Контракт португальца с "Атлетико" рассчитан до лета 2027-го. Он не хочет выступать за "матрасников" и хотел остаться в "Челси", но клуб не захотел выкупать контракт полузащитника или продлевать аренду.

"Барселона" всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к "Барсе". Я мечтал об этом с детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой", – сказал португалец.

В минувшем сезоне Феликс провел за "Челси" и "Атлетико" 40 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.