Феликс: Хочу присоединится к Барсе. Мечтал об этом с детства

Полузащитник "Атлетико" Мадрид Жоау Феликс высказался о будущем. Он бы хотел выступать за "Барселону".

Контракт португальца с "Атлетико" рассчитан до лета 2027-го. Он не хочет выступать за "матрасников" и хотел остаться в "Челси", но клуб не захотел выкупать контракт полузащитника или продлевать аренду.

В минувшем сезоне Феликс провел за "Челси" и "Атлетико" 40 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.

???? EXCLUSIVE — João Félix statement on his future: “I’d love to play for Barça”.



◉ “Barcelona has always been my first choice and I’d love to join Barça”.



◉ “It was always my dream since I was a kid”.



◉ “If it happens, it will be a dream come true for me”. pic.twitter.com/3zg9BiCDgO