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Феликс: Хочу присоединится к Барсе. Мечтал об этом с детства

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок на контракте с "Атлетико"

Феликс: Хочу присоединится к Барсе. Мечтал об этом с детства

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Атлетико" Мадрид Жоау Феликс высказался о будущем. Он бы хотел выступать за "Барселону".

Контракт португальца с "Атлетико" рассчитан до лета 2027-го. Он не хочет выступать за "матрасников" и хотел остаться в "Челси", но клуб не захотел выкупать контракт полузащитника или продлевать аренду.

"Барселона" всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к "Барсе". Я мечтал об этом с детства.

Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой", – сказал португалец.

В минувшем сезоне Феликс провел за "Челси" и "Атлетико" 40 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Феликс
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Комментарии (3)
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Доктор Хаймарс
19.07.2023 в 00:27
Если за тарелку супа будешь играть, тогда добро пожаловать в Барсу, мечтатель.
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0
0
avatar
Опанасович (Ковалівка)
18.07.2023 в 23:43
Усі невдахи мріють грати за барсу
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0
-1
Доктор Хаймарс
19.07.2023 в 00:28
А в чём новоиспечённый чемпион Европы Илкай Гюндоган неудачник?
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0
0

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