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Барселона думает над бесплатным трансфером Кейна следующим летом

Испания
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Барселона думает над бесплатным трансфером Кейна следующим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" рассматривает вариант с подписанием Харри Кейна бесплатно летом 2024-го. Сейчас игроком интересуется "Бавария", но "Тоттенхэм" не хочет продавать хавбека.

В руководстве "шпор" считают, что нападающий продлит контракт по ходу следующего сезона. Ему предложат значітельно улучшенные условия.

При этом в "Баварии" считают, что Кейн сделал свой выбор и хочет присоединится к ним.

Контракт Кейна истекает летом 2024-го. Игрок уже сможет вести переговоры с клубами следующей зимой.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
theathletic.com

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