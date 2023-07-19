Барселона думает над бесплатным трансфером Кейна следующим летом

"Барселона" рассматривает вариант с подписанием Харри Кейна бесплатно летом 2024-го. Сейчас игроком интересуется "Бавария", но "Тоттенхэм" не хочет продавать хавбека.

В руководстве "шпор" считают, что нападающий продлит контракт по ходу следующего сезона. Ему предложат значітельно улучшенные условия.

При этом в "Баварии" считают, что Кейн сделал свой выбор и хочет присоединится к ним.

Контракт Кейна истекает летом 2024-го. Игрок уже сможет вести переговоры с клубами следующей зимой.