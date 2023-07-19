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Вернулся туда, где начинал. Барселона официально подписала опорного хавбека Жироны
Был партнером Цыганкова
Barcelona
Пресс-служба "Барселоны" официально объявила о переходе 31-летнего испанского полузащитника Ориоля Ромеу из "Жироны" в каталонский клуб. Контракт между сторонами подписан до 30 июня 2026-го.
Ромеу – воспитанник Ла Масии, он долгое время выступал за "Барселону B", после чего его выкупил лондонский "Челси". В стане "синих" Ориоль также закрепиться не смог, ему пришлось поиграть в арендах за "Валенсию" и "Штутгарт".
Наиболее удачный этап карьеры испанец провел в "Саутгемптоне", который выкупил Ромеу у "Челси" в 2015-м. За "святых" хавбек провел 256 матчей за 7 лет. В сезоне-2022/23 он вернулся в Испанию, где провел хороший сезон в "Жироне".
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