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Шл*ха: фанаты Атлетико испортили табличку с именем Феликса за слова о Барселоне

Испания
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В Мадриде к такому относятся безжалостно

Шл*ха: фанаты Атлетико испортили табличку с именем Феликса за слова о Барселоне

Фото: Eurosport

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Фанаты "Атлетико" испортили медную табличку Жоау Феликса рядом со стадионом Ванда Метраполитано в Мадриде. "Шлюха, проваливай в "Барсу", – написали вандалы рядом с табличкой.

Саму именную табличку фанаты перечеркнули. Рядом также написано "крыса".

Напомним, недавно Феликс заявил, что хотел бы играть за "Барсу", имея действующий контракт с "Ателтико" Мадрид. Давно известно, что португальцу не нравится выступать под руководством Диего Симеоне. Именно из-за личного конфликта, Феликс ушел в аренду в "Челси" зимой.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Феликс
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