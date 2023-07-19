Шл*ха: фанаты Атлетико испортили табличку с именем Феликса за слова о Барселоне

Фанаты "Атлетико" испортили медную табличку Жоау Феликса рядом со стадионом Ванда Метраполитано в Мадриде. "Шлюха, проваливай в "Барсу", – написали вандалы рядом с табличкой.

Саму именную табличку фанаты перечеркнули. Рядом также написано "крыса".

Напомним, недавно Феликс заявил, что хотел бы играть за "Барсу", имея действующий контракт с "Ателтико" Мадрид. Давно известно, что португальцу не нравится выступать под руководством Диего Симеоне. Именно из-за личного конфликта, Феликс ушел в аренду в "Челси" зимой.