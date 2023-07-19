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Шл*ха: фанаты Атлетико испортили табличку с именем Феликса за слова о Барселоне
В Мадриде к такому относятся безжалостно
Фото: Eurosport
Фанаты "Атлетико" испортили медную табличку Жоау Феликса рядом со стадионом Ванда Метраполитано в Мадриде. "Шлюха, проваливай в "Барсу", – написали вандалы рядом с табличкой.
Саму именную табличку фанаты перечеркнули. Рядом также написано "крыса".
Напомним, недавно Феликс заявил, что хотел бы играть за "Барсу", имея действующий контракт с "Ателтико" Мадрид. Давно известно, что португальцу не нравится выступать под руководством Диего Симеоне. Именно из-за личного конфликта, Феликс ушел в аренду в "Челси" зимой.
Adeptos do Atlético de Madrid vandalizam a placa de João Félix em frente ao estádio. pic.twitter.com/QkgVAepwdL— Cabine Desportiva (@CabineSport) July 18, 2023
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