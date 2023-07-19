Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Барселоны Ромеу заплатил Жироне, чтобы его отпустили
Суммарно около 600 тысяч евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Ориоль Ромеу и его агент заплатили "Жироне", чтобы игрока отпустили в "Барселону". "Сине-гранатовые" не хотели платить за футболиста 4,5 миллиона евро.
Эта сумма включала отсутпные и компенсацию выплат за предыдущие трансферы футболиста. "Барселона" была готова заплатить 3,4 миллиона евро.
В итоге футболисту и его агенту пришлось заплатить около 600 тысяч "Жироне", чтобы трансфер все-таки состоялся. Это устроило оба клуба.
В прошлом сезоне Ромеу провел за "Жирону" 36 матчей и забил 2 гола.
Популярное сейчас
- С Шапаренко и Ярмоленко. Стартовый состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
- Динамо - Аль-Хиляль. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию матча
- Возвращается в футбол. Бенджамен Менди перешел в клуб Лиги 1
- Аль-Наср из Роналду в составе проиграл клубу испанской Ла Лиги со счетом 0:5
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО