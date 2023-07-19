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Новичок Барселоны Ромеу заплатил Жироне, чтобы его отпустили

Испания
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(1 голосов)

Суммарно около 600 тысяч евро

Новичок Барселоны Ромеу заплатил Жироне, чтобы его отпустили

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

Ориоль Ромеу и его агент заплатили "Жироне", чтобы игрока отпустили в "Барселону". "Сине-гранатовые" не хотели платить за футболиста 4,5 миллиона евро.

Эта сумма включала отсутпные и компенсацию выплат за предыдущие трансферы футболиста. "Барселона" была готова заплатить 3,4 миллиона евро.

В итоге футболисту и его агенту пришлось заплатить около 600 тысяч "Жироне", чтобы трансфер все-таки состоялся. Это устроило оба клуба.

В прошлом сезоне Ромеу провел за "Жирону" 36 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Барселона Ориоль Ромеу Жирона
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Доктор Хаймарс
19.07.2023 в 23:50
Слышь, Апоносыч, люди даже платят из собственного кармана, шоб перейти в Барсу.
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