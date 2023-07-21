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Хетафе арендовал 21-летнего защитника

Испания
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Контракт рассчитан до завершения следующего сезона

Хетафе арендовал 21-летнего защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хосе Кармона в следующем сезоне будет играть за новый испанский клуб. Арендный договор с защитником заключил "Хетафе". Соглашение будет действовать до конца следующего сезона. Контракт 21-летнего защитника принадлежит "Севилье".

Отметим, что Кармона в прошлом сезоне выступал за "Эльче". Молодой защитник сыграл 24 матча за команду, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Напомним, что "Хетафе" завершил предыдущий чемпионат на 15-м месте.

Также Кармона сыграл один матч за молодежную сборную Испании. За "Севилью" он дебютировал 13 марта 2022 года, когда вышел на замену в игре против "Райо Вальекано".

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В статье: Севилья "Хетафе"
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