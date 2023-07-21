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Порту подпишет игрока Барселоны. У сине-гранатовых будет опция выкупа футболиста

Испания
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После хорошего сезона в "Валенсии"

Порту подпишет игрока Барселоны. У сине-гранатовых будет опция выкупа футболиста

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

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"Порту" и "Барселона" договорились о переходе Нико Гонсалеса. У "сине-гранатовых" будет опция выкупа 21-летнего полузащитника.

Нико Гонсалес провел прошлый сезон в аренде в "Валенсии". Испанец сыграл 26 поединков в Ла Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Для перехода в "Порту" осталось только согласовать контракт футболиста.

Нико – воспитанник "Барселоны", за первую команду он провел 37 поединков, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

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В статье: Барселона Порту (Португалия)
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Источник:
mundodeportivo.com

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