Порту подпишет игрока Барселоны. У сине-гранатовых будет опция выкупа футболиста

"Порту" и "Барселона" договорились о переходе Нико Гонсалеса. У "сине-гранатовых" будет опция выкупа 21-летнего полузащитника.

Нико Гонсалес провел прошлый сезон в аренде в "Валенсии". Испанец сыграл 26 поединков в Ла Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Для перехода в "Порту" осталось только согласовать контракт футболиста.

Нико – воспитанник "Барселоны", за первую команду он провел 37 поединков, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.