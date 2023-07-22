Полузащитник "Барселоны" Франк Кессье может перейти в "Ювентус" этим летом. Клубы обсуждают аренду с правом выкупа игрока. Окончательно решение еще не принято, но команды находятся на продвинутой стадии переговоров, об этом сообщает gazzetta.it.

"Сине-гранатовые" хотят получить за футболиста 15 млн евро + бонусы, туринский клуб планирует заплатить меньшую цену.

Напомним, что Франком также интересовался клуб из Саудовской Аравии.

Полузащитник присоединился в ряды каталонцев прошлым летом свободным агентом. Сезон на "Камп Ноу" выдался для Кессье сложным. Он забил решающий гол в Эль Класико, но не имел места в основе и набегал лишь 977 минут в 28 матчах в Примере.

"Барселона" встретится с "Ювентусом" в товарищеском матче завтра в 05:30 по киевскому времени.