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Полузащитник Барселоны Франк Кессье может перейти в Ювентус

Испания
(1 голосов)

Обсуждают аренду с правом выкупа

Полузащитник Барселоны Франк Кессье может перейти в Ювентус

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Франк Кессье может перейти в "Ювентус" этим летом. Клубы обсуждают аренду с правом выкупа игрока. Окончательно решение еще не принято, но команды находятся на продвинутой стадии переговоров, об этом сообщает gazzetta.it.

"Сине-гранатовые" хотят получить за футболиста 15 млн евро + бонусы, туринский клуб планирует заплатить меньшую цену.

Напомним, что Франком также интересовался клуб из Саудовской Аравии.

Полузащитник присоединился в ряды каталонцев прошлым летом свободным агентом. Сезон на "Камп Ноу" выдался для Кессье сложным. Он забил решающий гол в Эль Класико, но не имел места в основе и набегал лишь 977 минут в 28 матчах в Примере.

"Барселона" встретится с "Ювентусом" в товарищеском матче завтра в 05:30 по киевскому времени.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Франк Кессье
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Источник:
gazzetta.it

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Доктор Хаймарс
22.07.2023 в 19:48
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