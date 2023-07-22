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Барселона отменила завтрашний поединок против Ювентуса

Испания
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(1 голосов)

Сине-гранатовые имеют проблемы со здоровьем

Барселона отменила завтрашний поединок против Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Барселона" официально объявила, что завтрашний матч против "Ювентуса" в рамках Soccer Champions Tour 2023 отменен. Причиной этому стало то, что значительная часть состава "блаугранас" болеет вирусным гастроэнтеритом.

Матч должен был состояться завтра в 5 утра.

В твиттере туринский клуб пожелал каталонцам скорейшего выздоровления.

Недавно сообщалось, что "Ювентус" интересуется полузащитником "сине-гранатовых" Франком Кессье. Игрок мог принять участие в этом матче.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона
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Источник:
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.07.2023 в 23:17
Не удивительно. Los Angeles и так был не среди чистых городов, а в последние годы стал городом-заразой. Дом для бомжей-наркоманов. Грязь повсюду. Потому много нормальных жителей города массово уезжают в другие штаты.
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Доктор Хаймарс
22.07.2023 в 22:41
Ой, вэй.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.07.2023 в 23:09
Ну да, когда жиденькое, коричневое давит, побегать не получится
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Доктор Хаймарс
22.07.2023 в 22:36
Первым вирус подхватил Кунде.
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