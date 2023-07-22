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Барселона отменила завтрашний поединок против Ювентуса
Сине-гранатовые имеют проблемы со здоровьем
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" официально объявила, что завтрашний матч против "Ювентуса" в рамках Soccer Champions Tour 2023 отменен. Причиной этому стало то, что значительная часть состава "блаугранас" болеет вирусным гастроэнтеритом.
Матч должен был состояться завтра в 5 утра.
В твиттере туринский клуб пожелал каталонцам скорейшего выздоровления.
Недавно сообщалось, что "Ювентус"
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