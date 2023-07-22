Барселона отменила завтрашний поединок против Ювентуса

"Барселона" официально объявила, что завтрашний матч против "Ювентуса" в рамках Soccer Champions Tour 2023 отменен. Причиной этому стало то, что значительная часть состава "блаугранас" болеет вирусным гастроэнтеритом.

Матч должен был состояться завтра в 5 утра.

В твиттере туринский клуб пожелал каталонцам скорейшего выздоровления.