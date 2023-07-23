Вильярреал завершает переход центрдефа Милана

"Вильяреал" завершает переход центрального защитника "Милана" Маттео Габбия. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет об аренде 23-летнего футболиста. Отмечается, что это соглашение не связано с трансфером вингера испанского клуба Самуэля Чуквуэзе в "Милан", который должен пройти на следующей неделе.

Габбия – питомец "россонери". В составе команды Маттео провел 51 матч и не отличился результативными действиями.