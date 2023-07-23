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Вильярреал завершает переход центрдефа Милана
Испанский клуб усиливает оборонную линию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильяреал" завершает переход центрального защитника "Милана" Маттео Габбия. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Речь идет об аренде 23-летнего футболиста. Отмечается, что это соглашение не связано с трансфером вингера испанского клуба Самуэля Чуквуэзе в "Милан", который должен пройти на следующей неделе.
Габбия – питомец "россонери". В составе команды Маттео провел 51 матч и не отличился результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
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