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Вильярреал завершает переход центрдефа Милана

Испания
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Испанский клуб усиливает оборонную линию

Вильярреал завершает переход центрдефа Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вильяреал" завершает переход центрального защитника "Милана" Маттео Габбия. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет об аренде 23-летнего футболиста. Отмечается, что это соглашение не связано с трансфером вингера испанского клуба Самуэля Чуквуэзе в "Милан", который должен пройти на следующей неделе.

Габбия – питомец "россонери". В составе команды Маттео провел 51 матч и не отличился результативными действиями.

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В статье: Вильярреал Милан
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Источник:
Fabrizio Romano

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