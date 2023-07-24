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Барселона попытается подписать Мбаппе. В клубе придумали схему
Реалистично
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
"Барселона" проведет телефонные переговоры с руководством "ПСЖ" по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Клуб хочет предложить нескольких футболистов в обмен на француза.
У "сине-гранатовых" нет средств на покупку Килиана, поэтому сделку реально совершить только с обменом.
Ранее стало известно, что "Аль-Хиляль" предложил 300 миллионов евро за французского нападающего.
В минувшем сезное Мбаппе провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Трансфер Килиана по Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.
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