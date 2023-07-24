Барселона попытается подписать Мбаппе. В клубе придумали схему

А вот так, если гипотетически порассуждать, кого бы Барсы могла предложить ПСЖ за Мбаппе из весомых игроков? Дембеле? Ну пожалуй. Кого ещё? Левандовски? Стар уже. Педри? Вряд ли, он нужен Хави. Кунде? Ну пожалуй. Араухо? Категорически нет. Без него Барсе пздц. Кристенсен? Вряд ли, он хорошо вписался. Тер Штеген? Боже упаси, без него Барсе точно пздц. Де Йонг? Ну пожалуй. Так, теперь из полувесомых. Рафинья? Скорее всего. Гави? Никогда в жизни, он кровь от крови. Бальде? Ну пожалуй? Фати? Скорее всего. Теперь из невесомых. Роберто? И вам тоже смешно, верно? ))) Капитана скамейки трогать нельзя. Гарсия? А Оно ПСЖ надо? Лангле? Ну пожалуй. Торрес? Тут хоть и смешно, ну а вдруг? Остальных не рассматриваю, там дальше шушера всякая подрастковая. Итого. Кого бы Барса могла предложить ПСЖ за Мбаппе на данный момент. Дембеле Кунде Де Йонг Рафинья Бальде Фати Лангле Торрес Но это всё вряд ли. Ведь Мбаппе с детства за Реал.