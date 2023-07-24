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Барселона попытается подписать Мбаппе. В клубе придумали схему

Испания
(1 голосов)

Реалистично

Барселона попытается подписать Мбаппе. В клубе придумали схему

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

"Барселона" проведет телефонные переговоры с руководством "ПСЖ" по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Клуб хочет предложить нескольких футболистов в обмен на француза.

У "сине-гранатовых" нет средств на покупку Килиана, поэтому сделку реально совершить только с обменом.

Ранее стало известно, что "Аль-Хиляль" предложил 300 миллионов евро за французского нападающего.

В минувшем сезное Мбаппе провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Трансфер Килиана по Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (7)
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Доктор Хаймарс
24.07.2023 в 18:23
Перес такой: "Кейн? А не такая уж и плохая идея."
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Доктор Хаймарс
24.07.2023 в 17:38
А вот так, если гипотетически порассуждать, кого бы Барсы могла предложить ПСЖ за Мбаппе из весомых игроков? Дембеле? Ну пожалуй. Кого ещё? Левандовски? Стар уже. Педри? Вряд ли, он нужен Хави. Кунде? Ну пожалуй. Араухо? Категорически нет. Без него Барсе пздц. Кристенсен? Вряд ли, он хорошо вписался. Тер Штеген? Боже упаси, без него Барсе точно пздц. Де Йонг? Ну пожалуй. Так, теперь из полувесомых. Рафинья? Скорее всего. Гави? Никогда в жизни, он кровь от крови. Бальде? Ну пожалуй? Фати? Скорее всего. Теперь из невесомых. Роберто? И вам тоже смешно, верно? ))) Капитана скамейки трогать нельзя. Гарсия? А Оно ПСЖ надо? Лангле? Ну пожалуй. Торрес? Тут хоть и смешно, ну а вдруг? Остальных не рассматриваю, там дальше шушера всякая подрастковая. Итого. Кого бы Барса могла предложить ПСЖ за Мбаппе на данный момент. Дембеле Кунде Де Йонг Рафинья Бальде Фати Лангле Торрес Но это всё вряд ли. Ведь Мбаппе с детства за Реал.
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+2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.07.2023 в 17:47
Толкові роздуми. Була б моя воля, то я б віддав: Торреса, Рафінью і Лангле. І ще б доплатив навіть Роберто як чайові )))
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0
0
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Доктор Хаймарс
24.07.2023 в 17:58
Миша привет. К твоей тройке я бы добавил ещё и Кунде. Роберто никогда не отдадут. Я б ещё и Фати отдал, если шейхам будет мало. Но шейхи непременно захотят ещё и Дембеле. А это Хавина любовь. Тут вопросы...
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hrdhrd (Україна)
24.07.2023 в 18:14
И годовую подписку на Спотифай
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0
0
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Доктор Хаймарс
24.07.2023 в 17:05
Это смешная утка конечно. Мбаппе никогда не перейдёт в Барсу, ни при каких условиях, ведь он же с детства за Реал. Да, болельщики Реала?
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+1
-1
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Доктор Хаймарс
24.07.2023 в 16:59
Мбаппе в Барсе. Представляю харю Переса.
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+1
-1

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