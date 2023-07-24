  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Атлетико Хименес пропустит тур по Южной Корее
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Атлетико Хименес пропустит тур по Южной Корее

Испания
(1 голосов)

Серьезная потеря

Защитник Атлетико Хименес пропустит тур по Южной Корее

Новина українською

"Атлетико" Мадрид обявил о том, что защитник Хосе Мария Хименес пропустит предсезонку в Южной Корее. У уругвайского защитника травма большеберцовой кости.

Если быть точнее, у Хименеса трещина этой кости. Фуллбеку придется пройти сеансы физиотерапии и адапционные тренировки. Срок восстановления неизвестен.

В прошлом сезоне Хименес провел 36 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 35 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Известны детали идеальных условий Аль-Хиляля для Мбаппе
yellow-arrow
Барселона попытается подписать Мбаппе. В клубе придумали схему
yellow-arrow
Бавария рассматривает вариант подписания голкипера Севильи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Хосе Мария Хименес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
en.atleticodemadrid.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде