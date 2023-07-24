Защитник Атлетико Хименес пропустит тур по Южной Корее

"Атлетико" Мадрид обявил о том, что защитник Хосе Мария Хименес пропустит предсезонку в Южной Корее. У уругвайского защитника травма большеберцовой кости.

Если быть точнее, у Хименеса трещина этой кости. Фуллбеку придется пройти сеансы физиотерапии и адапционные тренировки. Срок восстановления неизвестен.

В прошлом сезоне Хименес провел 36 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 35 миллионов евро.