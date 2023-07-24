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Известны детали идеальных условий Аль-Хиляля для Мбаппе
Он сможет бесплатно уйти в "Реал" в 2024-м
Фото: twitter.com/KMbappe
"Аль-Хиляль" предложил Мбаппе 700 миллионов евро за сезон в клубе. При этом француз сможет уйти бесплатно летом 2024-го в "Реал", если захочет.
Уже известно, что саудовский клуб предложил "ПСЖ" за главную звезду 300 миллионов евро.
Но даже если Мбаппе не захочет уходить в "Реал" через год и захочет остаться в Саудовской Аравии, "Аль-Хиляль" пойдет на это и предложит более продолжительный контракт.
"ПСЖ" не взял Килиана в предсезонное турне по Японии и выставил игрока на трансфер. "Реалу" будет тяжело подписать француза уже этим летом, учитывая саудовских соперников, которые могут предложить за него больше.
Al Hilal offering €300m transfer fee to PSG. In addition to this they are prepared to offer Mbappe a salary package of €700m over one year, after which he would be free to depart for Real Madrid should he so wish.— James Benge (@jamesbenge) July 24, 2023
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