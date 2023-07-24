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Известны детали идеальных условий Аль-Хиляля для Мбаппе

Испания
(1 голосов)

Он сможет бесплатно уйти в "Реал" в 2024-м

Известны детали идеальных условий Аль-Хиляля для Мбаппе

Фото: twitter.com/KMbappe

Новина українською

"Аль-Хиляль" предложил Мбаппе 700 миллионов евро за сезон в клубе. При этом француз сможет уйти бесплатно летом 2024-го в "Реал", если захочет.

Уже известно, что саудовский клуб предложил "ПСЖ" за главную звезду 300 миллионов евро.

Но даже если Мбаппе не захочет уходить в "Реал" через год и захочет остаться в Саудовской Аравии, "Аль-Хиляль" пойдет на это и предложит более продолжительный контракт.

"ПСЖ" не взял Килиана в предсезонное турне по Японии и выставил игрока на трансфер. "Реалу" будет тяжело подписать француза уже этим летом, учитывая саудовских соперников, которые могут предложить за него больше.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (3)
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Доктор Хаймарс
24.07.2023 в 18:56
Ещё, каких-то сто лет назад эти вонючие арабы ссали в песок и трахали в зад ослов, а их король сидел на размалёванной табуретке в самане из навоза и глины. Пока не начали качать нефть.
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Доктор Хаймарс
24.07.2023 в 18:47
60 млн в месяц. 2 млн в день. Даже больше. Сезон это ведь не календарный год.
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Доктор Хаймарс
24.07.2023 в 18:44
Пора вмешаться ФИФА и остановить это безумие.
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