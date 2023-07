Известны детали идеальных условий Аль-Хиляля для Мбаппе

"Аль-Хиляль" предложил Мбаппе 700 миллионов евро за сезон в клубе. При этом француз сможет уйти бесплатно летом 2024-го в "Реал", если захочет.

Уже известно, что саудовский клуб предложил "ПСЖ" за главную звезду 300 миллионов евро.

Но даже если Мбаппе не захочет уходить в "Реал" через год и захочет остаться в Саудовской Аравии, "Аль-Хиляль" пойдет на это и предложит более продолжительный контракт.

"ПСЖ" не взял Килиана в предсезонное турне по Японии и выставил игрока на трансфер. "Реалу" будет тяжело подписать француза уже этим летом, учитывая саудовских соперников, которые могут предложить за него больше.

Al Hilal offering €300m transfer fee to PSG. In addition to this they are prepared to offer Mbappe a salary package of €700m over one year, after which he would be free to depart for Real Madrid should he so wish.