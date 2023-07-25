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УЕФА изменил решение и допустил Осасуну к еврокубкам

Испания
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Испанский клуб сыграет в розыгрыше Лиги конференций

УЕФА изменил решение и допустил Осасуну к еврокубкам

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Осасуна" сможет принять участие в Лиге конференций в сезоне-2023/24. Об этом говорится на официальном сайте команды.

УЕФА пришел к выводу, что клуб из Наварры стал "жертвой обстоятельств", произошедших 10 лет назад.

Напомним, в июне дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование в отношении "Осасуны" по факту организации договорных матчей в сезоне-2013/14 и решил отстранить команду от еврокубков.

Позже клуб подал жалобу в апелляционный комитет УЕФА, но тот подтвердил решение дисциплинарной инстанции. Затем испанцы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). В этот раз УЕФА прислушался к доводам "Осасуны" и допустил клуб до участия в еврокубке.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций состоится 7 августа.

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В статье: Осасуна (Памплона)
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Источник:
osasuna.es

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