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Президент Барселоны: Хотим продолжить гегемонию в Ла Лиге. Клуб спасен

Испания
(1 голосов)

Лапорта говорит о выходе из кризиса

Президент Барселоны: Хотим продолжить гегемонию в Ла Лиге. Клуб спасен

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, а также задачи команды на ближайшее будещее. Менеджер считает, что "блауграна" спасена.

"В 2003 году был самый сложный момент. У нас был дефицит и значительный долг. Сейчас ситуация была схожей. Возможно, учитывая, что прошло 20 лет, масштаб был гораздо сильнее, хотя в целом эти ситуации схожи.

Но сейчас к этим сложностям нужно добавить финансовый фэйр-плей. Есть правила, которые устанавливает Ла Лига. Это создает определенные сложности, связанные с управлением клубом, но мы должны адаптироваться. Это мы и делаем.

Сейчас наступил ключевой момент, это поворотная точка. Клуб спасен, команда снова конкурентоспособна. Наша приоритетная цель – Ла Лига. Мы хотели добиться максимальной стабильности, отказаться от случайностей. Мы здесь, мы продолжаем бороться, мы выиграли Ла Лигу.

Мы хотим продолжить нашу гегемонию в Ла Лиге и сделать еще один шаг, который позволит быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Это важно.

Теперь наш клуб гораздо лучше организован, и мы собираемся воплотить в жизнь коллективную мечту "Барселоны", осуществив реконструкцию стадиона в новой среде Espai Barça. Нам удалось переформатировать этот проект. У нас есть финансирование для оплаты строительства этого проекта", – сказал Лапорта.

Напомним, что "Барселона" одержала победу в Ла Лиге в минувшем сезоне. Это первая победа в чемпионате с 2019-го, когда клубом ещё руководил Эрнесто Вальверде. С тех пор сменилось три главных тренера.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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Доктор Хаймарс
25.07.2023 в 18:13
На словах он Лев Толстой...
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