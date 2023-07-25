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Президент Барселоны: Хотим продолжить гегемонию в Ла Лиге. Клуб спасен
Лапорта говорит о выходе из кризиса
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, а также задачи команды на ближайшее будещее. Менеджер считает, что "блауграна" спасена.
"В 2003 году был самый сложный момент. У нас был дефицит и значительный долг. Сейчас ситуация была схожей. Возможно, учитывая, что прошло 20 лет, масштаб был гораздо сильнее, хотя в целом эти ситуации схожи.
Но сейчас к этим сложностям нужно добавить финансовый фэйр-плей. Есть правила, которые устанавливает Ла Лига. Это создает определенные сложности, связанные с управлением клубом, но мы должны адаптироваться. Это мы и делаем.
Сейчас наступил ключевой момент, это поворотная точка. Клуб спасен, команда снова конкурентоспособна. Наша приоритетная цель – Ла Лига. Мы хотели добиться максимальной стабильности, отказаться от случайностей. Мы здесь, мы продолжаем бороться, мы выиграли Ла Лигу.
Мы хотим продолжить нашу гегемонию в Ла Лиге и сделать еще один шаг, который позволит быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Это важно.
Теперь наш клуб гораздо лучше организован, и мы собираемся воплотить в жизнь коллективную мечту "Барселоны", осуществив реконструкцию стадиона в новой среде Espai Barça. Нам удалось переформатировать этот проект. У нас есть финансирование для оплаты строительства этого проекта", – сказал Лапорта.
Напомним, что "Барселона" одержала победу в Ла Лиге в минувшем сезоне. Это первая победа в чемпионате с 2019-го, когда клубом ещё руководил Эрнесто Вальверде. С тех пор сменилось три главных тренера.
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