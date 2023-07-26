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Вильярреал подписал нападающего Лейпцига всего за 10 миллионов евро
В "Лейпциге" нет места нападающим
Фото: villarrealcf.es
"Вильярреал" объявил о трансфере нападающего "Лейпцига" Александра Серлота. Форвард обошелся "жетой субмарине" в 10 миллионов без учета бонусов, сообщает ElDesmarque.
Норвежец уже играл в Ла Лиге за "Реал Сосьедад" в прошлом сезоне. На правах аренды он принял участие в 46 матчах, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
Трансферная стоимость новичка "Вильярреала" оценивается в 12 миллионов евро.
Sangre vikinga para el Villarreal.— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 25, 2023
¡Bienvenido, @Asorloth ????! pic.twitter.com/MH7DT5SZ4M
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