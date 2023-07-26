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Барселона показала новую выездную форму, которая будет сливаться с футболкой Реала – Фото

Испания
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(1 голосов)

На самом деле возвращаются к классике

Барселона показала новую выездную форму, которая будет сливаться с футболкой Реала – Фото

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

"Барселона" показала новый выездной комплект формы на сезон-2023/24. Основной цвет – белый и футболка будет сливаться с домашней формой "Реала".

Помимо белоснежной основы, на рукавах красуются красные манжеты. В комплекте также идут синие шорты и красно-синие классические гетры.

Но такой цвет не в новинку для "сине-гранатовых": игроки "блауграны" уже выступали в подобном комплекте до 70-х. Конкретно этот дизайн джерси вдохновлен фигурой Кройффа и комплектом 1979-го года.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (17)
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Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:55
Наконец-то хоть шо-то удобоваримое от Nike. Такое красочное сочетание цветов будет красиво смотреться на поле , в отличии от выездной формы Среала с какими-то макаронами на футболке.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2023 в 17:54
гроки "блауграни" (с) - велик и могуч жужль-недотранслейт! ну и писаки, ессно))
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:30
Ща найдутся дебилы, которые скажут, шо это стилизация под расеянский флаг. Найдутся, найдутся.
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+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.07.2023 в 17:33
Так и наш флаг такие цвета имеет
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+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:40
Ну. И Nike американская фирма, а не германская, как у Среала, страна которой зажала нам Леопарды и получает газ из росии.
0
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.07.2023 в 17:25
Красивая форма для выездных матчей. Разнообразие цветов смотрится лучше, чем зеленые, розовые, вообще однотонные
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+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:26
Согласен.
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:24
Мне нравится.
Ответить
+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.07.2023 в 17:23
будет сливаться с футболкой Реала ….
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+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:24
дебилы блъ...
Ответить
+3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.07.2023 в 17:26
Я бы больше добавил, да не очень хочется в баню, недавно помылся
+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:26
Привет дружище, я снова с вами.
Ответить
+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.07.2023 в 17:27
Рад видеть «глаз вопиющего в пустыне» ))
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:32
Хорошо сказано, братан.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2023 в 18:19
глаз офутболевшего)))
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 18:40
Где ударение ставить?))
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 18:42
И тебе Тиран наше "здрасьте"
0
0

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