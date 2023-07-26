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Барселона показала новую выездную форму, которая будет сливаться с футболкой Реала – Фото
На самом деле возвращаются к классике
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона" показала новый выездной комплект формы на сезон-2023/24. Основной цвет – белый и футболка будет сливаться с домашней формой "Реала".
Помимо белоснежной основы, на рукавах красуются красные манжеты. В комплекте также идут синие шорты и красно-синие классические гетры.
Но такой цвет не в новинку для "сине-гранатовых": игроки "блауграны" уже выступали в подобном комплекте до 70-х. Конкретно этот дизайн джерси вдохновлен фигурой Кройффа и комплектом 1979-го года.
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