Барселона показала новую выездную форму, которая будет сливаться с футболкой Реала – Фото

"Барселона" показала новый выездной комплект формы на сезон-2023/24. Основной цвет – белый и футболка будет сливаться с домашней формой "Реала".

Помимо белоснежной основы, на рукавах красуются красные манжеты. В комплекте также идут синие шорты и красно-синие классические гетры.

Но такой цвет не в новинку для "сине-гранатовых": игроки "блауграны" уже выступали в подобном комплекте до 70-х. Конкретно этот дизайн джерси вдохновлен фигурой Кройффа и комплектом 1979-го года.