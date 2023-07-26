  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Нашел клуб спустя 9 месяцев: Иско подпишет контракт с Бетисом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нашел клуб спустя 9 месяцев: Иско подпишет контракт с Бетисом

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Подействовало недавнее интервью Marca?

Нашел клуб спустя 9 месяцев: Иско подпишет контракт с Бетисом

Фото: twitter.com/SevillaFC

Новина українською

Иско в скором времени подпишет контракт с "Бетисом" в качестве свободного агента. Испанец свяжет себя с севильским клубом соглашением на год.

Хавбека хочет себе лично главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини, с которым игрок уже работал в "Малаге" с 2011-го по 2013-й. Именно с Пеллегрини Иско стал звездой чемпионата Испании и заставил Флорентина Переса купить себя.

Почти целый прошлый сезон Иско провел без клуба. "Севилья" расторгла с ним контракт из-за конфликта: у игрока не задались отношения с Мончи.

Недавно Иско дал интервью, в котором рассказал о деталях конфликта с бывшим спортивным директором "Севильи", а также том, что его действительно хотела "Барселона".

По теме
yellow-arrow
Барселона показала новую выездную форму, которая будет сливаться с футболкой Реала – Фото
yellow-arrow
Милан подписал защитника Реала. Он будет играть за молодежку
yellow-arrow
Ла Лига показала нарезку лучших моментов с участием Цыганкова - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иско Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2023 в 20:04
Позов незабаром підпише контракт з "Бетисом"... (с) - ну просто всё лучше и лучше!))))))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде