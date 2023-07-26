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Нашел клуб спустя 9 месяцев: Иско подпишет контракт с Бетисом
Подействовало недавнее интервью Marca?
Фото: twitter.com/SevillaFC
Иско в скором времени подпишет контракт с "Бетисом" в качестве свободного агента. Испанец свяжет себя с севильским клубом соглашением на год.
Хавбека хочет себе лично главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини, с которым игрок уже работал в "Малаге" с 2011-го по 2013-й. Именно с Пеллегрини Иско стал звездой чемпионата Испании и заставил Флорентина Переса купить себя.
Почти целый прошлый сезон Иско провел без клуба. "Севилья" расторгла с ним контракт из-за конфликта: у игрока не задались отношения с Мончи.
Недавно Иско дал интервью, в котором рассказал о деталях конфликта с бывшим спортивным директором "Севильи", а также том, что его действительно хотела "Барселона".
Isco to Betis, here we go! Agreement in place for one year deal, wanted by the manager Manuel Pellegrini ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023
Isco was available as free agent — he has just completed main part of medical tests as new Betis player. pic.twitter.com/ENbvX0jOmy
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