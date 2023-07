Нашел клуб спустя 9 месяцев: Иско подпишет контракт с Бетисом

Иско в скором времени подпишет контракт с "Бетисом" в качестве свободного агента. Испанец свяжет себя с севильским клубом соглашением на год.

Хавбека хочет себе лично главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини, с которым игрок уже работал в "Малаге" с 2011-го по 2013-й. Именно с Пеллегрини Иско стал звездой чемпионата Испании и заставил Флорентина Переса купить себя.

Почти целый прошлый сезон Иско провел без клуба. "Севилья" расторгла с ним контракт из-за конфликта: у игрока не задались отношения с Мончи.

Недавно Иско дал интервью, в котором рассказал о деталях конфликта с бывшим спортивным директором "Севильи", а также том, что его действительно хотела "Барселона".

Isco to Betis, here we go! Agreement in place for one year deal, wanted by the manager Manuel Pellegrini ????????????



Isco was available as free agent — he has just completed main part of medical tests as new Betis player. pic.twitter.com/ENbvX0jOmy