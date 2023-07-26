Нашел клуб спустя 9 месяцев: Иско подпишет контракт с Бетисом

Иско в скором времени подпишет контракт с "Бетисом" в качестве свободного агента. Испанец свяжет себя с севильским клубом соглашением на год.

Хавбека хочет себе лично главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини, с которым игрок уже работал в "Малаге" с 2011-го по 2013-й. Именно с Пеллегрини Иско стал звездой чемпионата Испании и заставил Флорентина Переса купить себя.

Почти целый прошлый сезон Иско провел без клуба. "Севилья" расторгла с ним контракт из-за конфликта: у игрока не задались отношения с Мончи.

Недавно Иско дал интервью, в котором рассказал о деталях конфликта с бывшим спортивным директором "Севильи", а также том, что его действительно хотела "Барселона".