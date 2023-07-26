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Мбаппе отклонил рекордное предложение Аль-Хиляля в 700 миллионов евро

Испания
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Футбол превыше денег

Мбаппе отклонил рекордное предложение Аль-Хиляля в 700 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе отклонил предложение "Аль-Хиляля" в размере 700 миллионов евро за год, сообщает L`Equipe и подтверждает RMC Sport. Капитан сборной Франции исключает любые переговоры с саудовскими клубами.

Сообщается, что руководство "Аль-Хиляля" сейчас находится в Париже по другим делам.

Напомним, что "Аль-Хиляль" предлагает французу 200 миллионов евро чистой зарплаты и 500 миллионов евро бонусов и спонсорских соглашений.

В "ПСЖ" продолжают считать, что у Мбаппе договоренность с "Реалом" о переходе лет ом 2024-го.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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