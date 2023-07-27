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Бывший защитник Атлетико и Интера принял решение завершить карьеру
37 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Диего Годин принял решение завершить карьеру. Защитник выступал последний сезон за аргентинский "Велес Сарсфилд".
По контракту Годину осталосось играть 1 год.
За карьеру Диего выступал за "Интер", "Атлетико", "Атлетико Минейро", "Кальяри", "Вильярреал", "Насьональ", "Серру".
В прошлом сезоне Диего провел 12 матчей.
???? #ÚLTIMAHORA— Diario AS (@diarioas) July 27, 2023
????????El uruguayo cuelga las botas a sus 37 años de edad, tras 20 temporadas como profesional repartidas en ocho clubes y en la selección uruguaya pic.twitter.com/oS2m6hvs5B
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