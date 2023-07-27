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Бывший защитник Атлетико и Интера принял решение завершить карьеру

Испания
(1 голосов)

37 лет

Бывший защитник Атлетико и Интера принял решение завершить карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Диего Годин принял решение завершить карьеру. Защитник выступал последний сезон за аргентинский "Велес Сарсфилд".

По контракту Годину осталосось играть 1 год.

За карьеру Диего выступал за "Интер", "Атлетико", "Атлетико Минейро", "Кальяри", "Вильярреал", "Насьональ", "Серру".

В прошлом сезоне Диего провел 12 матчей.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Интер (Милан) Диего Годин
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