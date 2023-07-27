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Дисциплинарный комитет УЕФА: Барселона временно допущена к еврокубкам

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Инспектора продолжают расследование

Дисциплинарный комитет УЕФА: Барселона временно допущена к еврокубкам

Фото: twitter.com

Новина українською

Дисциплинарный комитет УЕФА временно допустил "Барселону" к турнирам под своей эгидой. При этом ассоциация в праве изменить решение в любой момент.

Решение имеет введу дело Негрейры, расследование которого до сих пор идет. Инспекторам было поручено вести расследование до тех пор, пока дело не будет расследовано.

При этом "Барселону" обязали сообщать всю запрашиваемую инспекторами информацию.

Напомним, что испанский суд, а также УЕФА расследуют коррупционное дело Негрейры. Согласно обвинению, "Барселона" заплатила несколько миллионов евро бывшему главе тихнического комитета Ла Лиги.

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В статье: УЕФА Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
disciplinary.uefa.com

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 19:18
И шо теперь, Барсе проиграть Среалу в субботу и осенью в Ла Лиге?
Ответить
0
-2
Dr. House (Поділля)
27.07.2023 в 18:52
Корупційна гниль допустила корупційну барсогниль...
Ответить
+3
-2
Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 19:23
Корупційну гниль в УЄФА поставила корупційна гниль з Мадриду.
Ответить
0
-3

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