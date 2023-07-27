Дисциплинарный комитет УЕФА: Барселона временно допущена к еврокубкам

Дисциплинарный комитет УЕФА временно допустил "Барселону" к турнирам под своей эгидой. При этом ассоциация в праве изменить решение в любой момент.

Решение имеет введу дело Негрейры, расследование которого до сих пор идет. Инспекторам было поручено вести расследование до тех пор, пока дело не будет расследовано.

При этом "Барселону" обязали сообщать всю запрашиваемую инспекторами информацию.

Напомним, что испанский суд, а также УЕФА расследуют коррупционное дело Негрейры. Согласно обвинению, "Барселона" заплатила несколько миллионов евро бывшему главе тихнического комитета Ла Лиги.