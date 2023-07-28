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Реал отпустил талантливого защитника в аренду новичку Ла Лиги

Испания
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Аренда не предусматривает опции выкупа

Реал отпустил талантливого защитника в аренду новичку Ла Лиги

Фото: realmadrid.one

Новина українською

Центральный защитник "Реала" Рафа Марин проведет следующей сезон в другом испанском клубе.

21-летний центрбек присоединился к "Депортиво Алавес" на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2024. Опция выкупа в договоре не предусмотрена.

Отметим, что Марин выступал лишь за дубль "сливочных", но еще не играл во взрослой команде. В его активе 2 гола и 1 результативная передача в 39 матчах за "Реал Кастилья". В европейских СМИ писали об интересе к игроку со стороны "ПСЖ", "Лейпцига" и "Челси".

Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона "Алавес" вышел в Ла Лигу.

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В статье: Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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Источник:
realmadrid.com

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