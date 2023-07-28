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Реал отпустил талантливого защитника в аренду новичку Ла Лиги
Аренда не предусматривает опции выкупа
Фото: realmadrid.one
Центральный защитник "Реала" Рафа Марин проведет следующей сезон в другом испанском клубе.
21-летний центрбек присоединился к "Депортиво Алавес" на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2024. Опция выкупа в договоре не предусмотрена.
Отметим, что Марин выступал лишь за дубль "сливочных", но еще не играл во взрослой команде. В его активе 2 гола и 1 результативная передача в 39 матчах за "Реал Кастилья". В европейских СМИ писали об интересе к игроку со стороны "ПСЖ", "Лейпцига" и "Челси".
Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
По итогам минувшего сезона "Алавес" вышел в Ла Лигу.
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