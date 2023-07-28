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Винисиус будет в новом сезоне выступать под 7 номером: Счастлив и горжусь. Роналду – мой кумир

Испания
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Родриго также поменял номер

Винисиус будет в новом сезоне выступать под 7 номером: Счастлив и горжусь. Роналду – мой кумир

Фото: twitter.com/realmadrid

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Винисиус Жуниор в интервью клубному телевидению прокомментировал свой новый номер в "Реале". Он будет выступать под 7 номером, с которым играли Криштиану Роналду, а до него Рауль.

"Я счастлив и горжусь тем, что мне доверили 7-й номер, номер Криштиану, Хуанито (Рауль, – прим. ред.). Я очень рад.

Роналду меня вдохновляет, потому что я видел каждый его матч, с первого до последнего. Он ознаменовал собой эпоху.

Криштиану – мой кумир. Носить этот номер – мечта", – заявил вингер.

Напомним, что до него 7-ку носил Эден Азар, который покинул команду летом.

Также свой номер поменял Родриго, теперь он будет носить 11-ку.

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В статье: Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко Винисиус Жуниор
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