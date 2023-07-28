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Винисиус будет в новом сезоне выступать под 7 номером: Счастлив и горжусь. Роналду – мой кумир
Родриго также поменял номер
Фото: twitter.com/realmadrid
Винисиус Жуниор в интервью клубному телевидению прокомментировал свой новый номер в "Реале". Он будет выступать под 7 номером, с которым играли Криштиану Роналду, а до него Рауль.
"Я счастлив и горжусь тем, что мне доверили 7-й номер, номер Криштиану, Хуанито (Рауль, – прим. ред.). Я очень рад.
Роналду меня вдохновляет, потому что я видел каждый его матч, с первого до последнего. Он ознаменовал собой эпоху.
Криштиану – мой кумир. Носить этот номер – мечта", – заявил вингер.
Напомним, что до него 7-ку носил Эден Азар, который покинул команду летом.
Также свой номер поменял Родриго, теперь он будет носить 11-ку.
????7️⃣????????1️⃣1️⃣????#RealMadridOnTour pic.twitter.com/YwpK2csyq3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 28, 2023
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