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Барселона нашла новых покупателей на 16% акций Barca Studios. Клуб получит 60 миллионов евро

Испания
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Это помогает зарегистрировать новичков

Барселона нашла новых покупателей на 16% акций Barca Studios. Клуб получит 60 миллионов евро

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

"Барселона" продаст 16% Barca Studios за 60 миллионов евро немецкому инвестиционному фонду. Благодаря этому клуб зарегистрирует всех новеньких футболистов и подпишет новые контракты со старыми.

У клуба возникли проблемы с просрочкой платежей с компаниями Socios.com и Orpheus, которые владели 49% акций. В итоге клуб оставил у них по 16,5% акций, а ещё 16 – отдал немцам.

Договоренность уже достигнута и осталось подписать последние документы.

В клубе ищут и другие пути финансирования, так как команде необходимо дальнейшее усиление.

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В статье: Барселона
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Источник:
sport.es

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