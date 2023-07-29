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Барселона нашла новых покупателей на 16% акций Barca Studios. Клуб получит 60 миллионов евро
Это помогает зарегистрировать новичков
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона" продаст 16% Barca Studios за 60 миллионов евро немецкому инвестиционному фонду. Благодаря этому клуб зарегистрирует всех новеньких футболистов и подпишет новые контракты со старыми.
У клуба возникли проблемы с просрочкой платежей с компаниями Socios.com и Orpheus, которые владели 49% акций. В итоге клуб оставил у них по 16,5% акций, а ещё 16 – отдал немцам.
Договоренность уже достигнута и осталось подписать последние документы.
В клубе ищут и другие пути финансирования, так как команде необходимо дальнейшее усиление.
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