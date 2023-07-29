Мбаппе не будет? Анчелотти заявил, что у Реала достаточно форвардов

Наставник "Реала" Карло Анчелотти намекнул, что этим летом ждать прихода новых нападающих не стоит.

"У нас достаточно игроков. Мы готовы к сезону. И в нападении у нас все очень хорошо", - цитирует тренера Cadena Cope. "Браим Диас и Хоселу показали, что могут делать свой вклад. У команды есть все необходимое, чтобы забивать голы".

Отметим, что СМИ продолжают связывать "Реал" с Килианом Мбаппе, который в данный момент отстранен от тренировок с "ПСЖ".

В составе Мадрида сейчас два номинальных центрфорварда - 33-летний Хоселу, арендованный из "Эспаньола", и 18-летний Альваро Родригес.