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Мбаппе не будет? Анчелотти заявил, что у Реала достаточно форвардов
Спорное утверждение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega
Наставник "Реала" Карло Анчелотти намекнул, что этим летом ждать прихода новых нападающих не стоит.
"У нас достаточно игроков. Мы готовы к сезону. И в нападении у нас все очень хорошо", - цитирует тренера Cadena Cope.
"Браим Диас и Хоселу показали, что могут делать свой вклад. У команды есть все необходимое, чтобы забивать голы".
Отметим, что СМИ продолжают связывать "Реал" с Килианом Мбаппе, который в данный момент отстранен от тренировок с "ПСЖ".
В составе Мадрида сейчас два номинальных центрфорварда - 33-летний Хоселу, арендованный из "Эспаньола", и 18-летний Альваро Родригес.
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