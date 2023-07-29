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Мбаппе не будет? Анчелотти заявил, что у Реала достаточно форвардов

Испания
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Спорное утверждение

Мбаппе не будет? Анчелотти заявил, что у Реала достаточно форвардов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти намекнул, что этим летом ждать прихода новых нападающих не стоит.

"У нас достаточно игроков. Мы готовы к сезону. И в нападении у нас все очень хорошо", - цитирует тренера Cadena Cope.

"Браим Диас и Хоселу показали, что могут делать свой вклад. У команды есть все необходимое, чтобы забивать голы".

Отметим, что СМИ продолжают связывать "Реал" с Килианом Мбаппе, который в данный момент отстранен от тренировок с "ПСЖ".

В составе Мадрида сейчас два номинальных центрфорварда - 33-летний Хоселу, арендованный из "Эспаньола", и 18-летний Альваро Родригес.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Cadena Cope

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