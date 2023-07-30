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Анчелотти – о матче против Барселоны: Со мной никогда такого не было, что команда пять раз попадала в каркас

Испания
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Очень не везло "сливочным" в спарринге против "блауграны"

Анчелотти – о матче против Барселоны: Со мной никогда такого не было, что команда пять раз попадала в каркас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал товарищеское Эль-Классико, в котором его подопечные разгромно уступили "Барселоне".

“Мы сыграли в хороший футбол. Мы хорошо играли и с мячом и без него. У нас были шансы, мы были очень активны. Минус в том, что мы плохо сыграли на стандарте в эпизоде с первым голом. Затем мы слишком увлеклись атакой и пропустили еще два гола в конце. Мне больно проигрывать, но я сосредоточусь на положительных моментах.

Редко бывает, что одна команда пять раз за матч попадает в каркас. Со мной такого никогда не случалось, но пусть это лучше произойдет в предсезонном матче. Казалось, ворота соперника закрывает стена.

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Я создал новую команду, чтобы увидеть, как адаптируются молодые игроки. Всё прошло хорошо, мы должны продолжать в этом духе. Даже без номинального нападающего мы создали много моментов.

Моя идея заключалась в том, чтобы дать больше минут вышедшим в старте сегодня, а в следующей игре против “Ювентуса” – другим футболистам. Наши молодые игроки вскоре будут играть важную роль. Я вижу команду с очень ярким будущим.

Винисиус хорошо адаптируется к новой схеме. Ему нравится смещаться в центр. Он трижды попал в каркас и являлся ключевым игроком нашей атаки, хоть и не забил.

Мы стараемся решить вопрос с пенальтистом. Это могут быть Винни, Модрич или Родриго. Модрича, обычно бьющего 11-метровые, в тот момент не было на поле. Он сегодня не забил с отметки, но он очень хороший исполнитель пенальти”, - сказал Анчелотти.

Следующий матч "Реал" проведет в ночь с 3 на 4 августа против "Ювентуса". Начало официального сезона для "сливочных" запланировано на 12 августа поединком против "Атлетика".

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
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