ПСЖ собирается пожаловаться на Реал в УЕФА из-за истории с Мбаппе

Килиан Мбаппе может стать причиной обращения "ПСЖ" в УЕФА. В клубе возмущены тем, что француз начал переговоры с "Реалом" о контракте так рано.

То, что у Мбаппе есть договоренность с "Реалом" о бесплатном переходе летом 2024-го – только догадка руководства "парижан".

В "ПСЖ" руководствуются тем, что согласно регламенту УЕФА переговоры о подписании контракта игроку, который станет свободным агентом, разрешено вести только за полгода до его истечения.

Ранее Килиан отверг предложение от "Аль-Хиляля" на 700 миллионов евро за сезон.