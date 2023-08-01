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ПСЖ собирается пожаловаться на Реал в УЕФА из-за истории с Мбаппе

Испания
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В клубе думают, что у "Реала" с игроком договоренность о переходе

ПСЖ собирается пожаловаться на Реал в УЕФА из-за истории с Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Килиан Мбаппе может стать причиной обращения "ПСЖ" в УЕФА. В клубе возмущены тем, что француз начал переговоры с "Реалом" о контракте так рано.

То, что у Мбаппе есть договоренность с "Реалом" о бесплатном переходе летом 2024-го – только догадка руководства "парижан".

В "ПСЖ" руководствуются тем, что согласно регламенту УЕФА переговоры о подписании контракта игроку, который станет свободным агентом, разрешено вести только за полгода до его истечения.

Ранее Килиан отверг предложение от "Аль-Хиляля" на 700 миллионов евро за сезон.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
telegraph.co.uk

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