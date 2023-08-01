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Стало известно, сколько Реал хочет получить от продажи Лунина

Испания
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Желающим придется заплатить немного

Стало известно, сколько Реал хочет получить от продажи Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" установил цену на Андрея Лунина для клубов, которые хотят его купить. "Мадридцы" хотят выручить с продажи украинца 8 миллионов евро.

Голкипер хотел бы отыграть этот сезон за "Мадрид" и уйти свободным агентом в конце селудющей кампании. Тем не менее, "Реал" установил на вратаря цену, так как не хочет терять украинца бесплатно.

Недавно Лунин поссорился с тренером вратарей "Реала" Луисом Льописом. Тот накричал на украинца, а Андрей агрессивно бросил манишку на газон.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
marca.com

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