Стало известно, сколько Реал хочет получить от продажи Лунина

"Реал" установил цену на Андрея Лунина для клубов, которые хотят его купить. "Мадридцы" хотят выручить с продажи украинца 8 миллионов евро.

Голкипер хотел бы отыграть этот сезон за "Мадрид" и уйти свободным агентом в конце селудющей кампании. Тем не менее, "Реал" установил на вратаря цену, так как не хочет терять украинца бесплатно.

Недавно Лунин поссорился с тренером вратарей "Реала" Луисом Льописом. Тот накричал на украинца, а Андрей агрессивно бросил манишку на газон.