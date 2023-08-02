Ювентус - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

В ночь на 3 августа в американском городе Орландо пройдет товарищеский матч между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.