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Ювентус - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Испания
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Ювентус - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 3 августа в американском городе Орландо пройдет товарищеский матч между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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