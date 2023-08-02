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Ювентус - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В ночь на 3 августа в американском городе Орландо пройдет товарищеский матч между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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