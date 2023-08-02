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Барселона может потерять 65 миллионов евро от немецкого фонда. Это повлияет на трансферы

Испания
(1 голосов)

Печальные новости для Лапорты

Барселона может потерять 65 миллионов евро от немецкого фонда. Это повлияет на трансферы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto via

Новина українською

"Барселона" может потерять 65 миллионов евро от продажи Barca Studios. Немецкий фонд, который должен был приобрести 16% акций, думает об отмене сделки.

Это сильно повлияет на финансовое положение клуба, так как продажа активов позволила бы "Барсе" регистрировать новых игроков.

Тем не менее, на финансах клуба положительно скажеться продажа Усмана Дембеле, хоть клуб и получит всего 25 миллионов евро по активации пункта об отступных. Трансферная стоимость француза – 60 миллионов евро.

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В статье: Барселона
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Источник:
ccma.cat

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Комментарии (1)
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Опанасович (Ковалівка)
02.08.2023 в 18:30
тільки дурень може дати грошей алкашу що на фото
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