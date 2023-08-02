Барселона может потерять 65 миллионов евро от немецкого фонда. Это повлияет на трансферы

"Барселона" может потерять 65 миллионов евро от продажи Barca Studios. Немецкий фонд, который должен был приобрести 16% акций, думает об отмене сделки.

Это сильно повлияет на финансовое положение клуба, так как продажа активов позволила бы "Барсе" регистрировать новых игроков.

Тем не менее, на финансах клуба положительно скажеться продажа Усмана Дембеле, хоть клуб и получит всего 25 миллионов евро по активации пункта об отступных. Трансферная стоимость француза – 60 миллионов евро.