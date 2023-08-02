Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педри прокомментировал слухи о ПСЖ: Я говорю агентам выслушивать предложения, если они хотят
Не при делах
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "ПСЖ". Помимо прочего, он высказался об уходе Дембеле.
– Дембеле уже сказал, что уходит?
– Усман – тихий и замкнутый человек, который о таких вещах мало говорит. Лично я видел, что он наслаждается этой предсезонкой и теми годами, что мы провели вместе. Я надеюсь, что он останется.
– Поступали ли вам заманчивые предложения?
– Я спокоен и сосредоточен на турне. Я не обращаю внимания на то, что где-то говорят. Думаю только о предсезонной подготовке и наслаждаюсь временем в «Барсе».
– То есть Педри остается?
– Да, однозначно. Я совершенно спокоен, получаю удовольствие, сосредоточен на турне и подготовке к играм.
– Не считая "ПСЖ", кто-нибудь еще проявлял к вам интерес?
– Я не слежу за теми предложениями, которые поступают. Их получают мои представители. Я говорю им, что если они хотят выслушать их, то пускай это делают. И тогда они дадут мне об этом знать.
Я сосредоточен на том, что важно для меня: тренировках, выступлениях, получении удовольствия от процесса. Чтобы я ушел, многое должно сложиться. Это было бы очень плохо и неприятно. Мне кажется, это крайне маловероятно. "Барселона" – клуб мечты для меня, хочу провести тут еще много лет, – сказал полузащитник.
Напомним, что "Барселона" предлагала "ПСЖ" обмен: Гави, Рафинью и Дембеле - на Килиана Мбаппе. Парижане отказались.
Популярное сейчас
- Верес - Шахтер: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция матча
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Форвард Панатинаикоса: Это был странный матч, они забили дважды на нашем поле
- Анчелотти – о матче против Барселоны: Со мной никогда такого не было, что команда пять раз попадала в каркас
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 16:48 Зарубежные Педри: Скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире
- 23:44 Зарубежные Месси обошел Левандовского на 33 балла. Итоги голосования за Золотой мяч
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна