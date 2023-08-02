Педри прокомментировал слухи о ПСЖ: Я говорю агентам выслушивать предложения, если они хотят

Полузащитник "Барселоны" Педри прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "ПСЖ". Помимо прочего, он высказался об уходе Дембеле.

– Дембеле уже сказал, что уходит?

– Усман – тихий и замкнутый человек, который о таких вещах мало говорит. Лично я видел, что он наслаждается этой предсезонкой и теми годами, что мы провели вместе. Я надеюсь, что он останется.

– Поступали ли вам заманчивые предложения?

– Я спокоен и сосредоточен на турне. Я не обращаю внимания на то, что где-то говорят. Думаю только о предсезонной подготовке и наслаждаюсь временем в «Барсе».

– То есть Педри остается?

– Да, однозначно. Я совершенно спокоен, получаю удовольствие, сосредоточен на турне и подготовке к играм.

– Не считая "ПСЖ", кто-нибудь еще проявлял к вам интерес?

– Я не слежу за теми предложениями, которые поступают. Их получают мои представители. Я говорю им, что если они хотят выслушать их, то пускай это делают. И тогда они дадут мне об этом знать.

Я сосредоточен на том, что важно для меня: тренировках, выступлениях, получении удовольствия от процесса. Чтобы я ушел, многое должно сложиться. Это было бы очень плохо и неприятно. Мне кажется, это крайне маловероятно. "Барселона" – клуб мечты для меня, хочу провести тут еще много лет, – сказал полузащитник.

Напомним, что "Барселона" предлагала "ПСЖ" обмен: Гави, Рафинью и Дембеле - на Килиана Мбаппе. Парижане отказались.