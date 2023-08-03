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Барселона почти договорилась о трансфере Лангле в Аль-Наср
Расходы на зарплату сокращаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" почти договорился о переходе защитника "Барселоны" Клемана Лангле. Сумма трансфера будет небольшой.
Главное для "Барсы" – сокращение расходов на зарплату. Саудовский клуб ещё не договорился о контракте с самим Лангле.
Сам француз планировал остаться в Европе, но передумает, если защитнику поступит хорошее предложение от "Аль-Насра".
Прошлый сезон Лангле провел в аренде в "Тоттенхэме". Он сыграл в 35 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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