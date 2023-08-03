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Барселона почти договорилась о трансфере Лангле в Аль-Наср

Испания
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Расходы на зарплату сокращаются

Барселона почти договорилась о трансфере Лангле в Аль-Наср

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" почти договорился о переходе защитника "Барселоны" Клемана Лангле. Сумма трансфера будет небольшой.

Главное для "Барсы" – сокращение расходов на зарплату. Саудовский клуб ещё не договорился о контракте с самим Лангле.

Сам француз планировал остаться в Европе, но передумает, если защитнику поступит хорошее предложение от "Аль-Насра".

Прошлый сезон Лангле провел в аренде в "Тоттенхэме". Он сыграл в 35 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Барселона Аль-Наср Клеман Лангле
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Источник:
mundodeportivo.com

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