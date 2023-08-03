Реал проиграл Ювентусу: мадридцы нанесли почти 30 ударов, но пропустили на первой минуте

В ночь на 3 августа в американском Орландо в присутствии 63 тысяч зрителей товарищеский матч сыграли "Ювентус" и "Реал".

После поражения от "Барселоны" в товарищеском Эль Класико Карло Анчелотти вернул в основу ветеранов – Крооса и Модрича. Но это не уберегло "Реал" от очень быстрого гола. Уже на первой минуте туринцы раскатали защиту сливочных и после удара в штангу Мойзе Кин добил мяч фактически в пустые ворота. А на 20-й минуте дебютный гол за Старую Синьору забил сын Джорджа Веа Тимоти.

Понятно, что "Реал" не мог сдаться так рано. Еще до перерыва Винисиус Жуниор один гол отыграл – гроссмейстерский пас отдал Кроос, а бразилец оторвался от защитника и реализовал выход один на один. Мадридцы постоянно атаковали, но часто не попадали в цель и надежно играл сначала Щенсны, а затем Пинсольо. В конце концов перед финальным свистком "Реал" еще и пропустил контратаку, которую завершил Влахович.

Напомним, что для "Реала" это уже четвертый контрольный поединок. Ранее сливочные обыграли "Милан" и МЮ, но проиграли "Барселоне". "Ювентус" перед этим обыграл "Милан" по пенальти.

Товарищеский матч

2 августа. Орландо. Camping World Stadium, 63 503 зрителя

"Ювентус" - "Реал" 3:1

Голы: Кин 1, Веа 20, Влахович 90+5 – Винисиус Жуниор 38

"Ювентус": Щенсны (Пинсольо 46) – Данило (Хюйсен 71), Бремер (Ругани 67), Алекс Сандро (Гатти 46) – Веа (Камбьязо 46), Маккени (Кавилья 67), Локателли (Барренечеа 73), 46), Костич (Соуле 72) – Кьеза (Влахович 77), Кин (Милик 46)

"Реал": Куртуа – Васкес (Карвахаль 63), Рюдигер (Чуамэни 63), Фернандес (Милитао 63), Гарсия (Одриосола 78) – Модрич (Вальверде 63), Кроос (Мартинес 83), Камавинга (Алаба 67), Беллингем - Хоселу (Родриго 63), Винисиус Жуниор (Диас 77)