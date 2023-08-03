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Хави отказался арендовать Неймара у ПСЖ. Он считает, что бразилец не подходит проекту

Испания
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(1 голосов)

Иными словами – нет денег

Хави отказался арендовать Неймара у ПСЖ. Он считает, что бразилец не подходит проекту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави отказался арендовать у "ПСЖ" Неймара, хотя парижский клуб сам предлагал сделку. Менеджер "Барселоны" считает, что бразилец не подходит нынешнему проекту в клубе.

Не менее важная причина в том, что "Барселона" не может себе позволить его, независимо от того, на сколько он снизит зарплату. "ПСЖ" хотел избавиться от бразильца и вариант возвращения в клуб, с которым он так тесно связан, выглядел для руководства "парижан" перспективно.

Теперь Неймару придется возвращаться на прежний уровень выступлений, после длительного лечения от травмы, полученной в феврале. Бразилец наотрез отказывается от перехода в Саудовскую Аравию, а покупателя на футболиста за такие деньги и с такой зарплатой найти сложно.

В прошлом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
sport.es

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Комментарии (3)
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Доктор Хаймарс
03.08.2023 в 18:21
Хави, ты лузер и ссыкло. Ты боишься Месси, ты боишься Неймара, от тебя ушёл Дембеле, ты согласен был отдать Гави. Ты лузер и ссыкло, Хави.
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Лекарь (село Дарниця)
03.08.2023 в 18:06
Хаві все чудово розуміє. Взяти в команду Неймара = не буде команди
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+1
0
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Доктор Хаймарс
03.08.2023 в 17:13
Да Боже упаси этого черта в Барсу, свят-свят-свят.
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+1
0

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