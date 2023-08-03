Хави отказался арендовать Неймара у ПСЖ. Он считает, что бразилец не подходит проекту

Хави отказался арендовать у "ПСЖ" Неймара, хотя парижский клуб сам предлагал сделку. Менеджер "Барселоны" считает, что бразилец не подходит нынешнему проекту в клубе.

Не менее важная причина в том, что "Барселона" не может себе позволить его, независимо от того, на сколько он снизит зарплату. "ПСЖ" хотел избавиться от бразильца и вариант возвращения в клуб, с которым он так тесно связан, выглядел для руководства "парижан" перспективно.

Теперь Неймару придется возвращаться на прежний уровень выступлений, после длительного лечения от травмы, полученной в феврале. Бразилец наотрез отказывается от перехода в Саудовскую Аравию, а покупателя на футболиста за такие деньги и с такой зарплатой найти сложно.

В прошлом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.