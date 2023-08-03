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Хави отказался арендовать Неймара у ПСЖ. Он считает, что бразилец не подходит проекту
Иными словами – нет денег
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави отказался арендовать у "ПСЖ" Неймара, хотя парижский клуб сам предлагал сделку. Менеджер "Барселоны" считает, что бразилец не подходит нынешнему проекту в клубе.
Не менее важная причина в том, что "Барселона" не может себе позволить его, независимо от того, на сколько он снизит зарплату. "ПСЖ" хотел избавиться от бразильца и вариант возвращения в клуб, с которым он так тесно связан, выглядел для руководства "парижан" перспективно.
Теперь Неймару придется возвращаться на прежний уровень выступлений, после длительного лечения от травмы, полученной в феврале. Бразилец наотрез отказывается от перехода в Саудовскую Аравию, а покупателя на футболиста за такие деньги и с такой зарплатой найти сложно.
В прошлом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
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