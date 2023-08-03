Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аль-Ахли завершает трансфер Кессье из Барселоны
Гол "Реалу" не всегда помогает остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Аль-Хиляль" в скором времени может завершить переход полузащитника "Барселоны" Франка Кессье. Саудовский клуб заплатил 15 миллионов евро за трансфер ивуарийца.
Саудовский клуб уже подписал Эдуара Менди, Рияда Мареза, Роберто Фирмино и Аллана Сен-Максимена из "Ньюкасла".
Сам полузащитник принял решение об уходе из-за малого количества игрового времени. К тому же "Барса" летом подписала Илкая Гюндогана, который выступает на позиции ивуарийца.
Напомним, что Кессье ярко смотрелся в прошлом сезоне и эффективно использовал доверенное ему игровое время. В марте полузащитник забил в ворота "Реала" (2:1).
Популярное сейчас
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- "Создадут ужас". В ГУР сообщили о получении беспилотных самолетов-бомберов от волонтера
- На случай победы над Славией. Известно, с кем Днепр-1 может сразиться за группу ЛЕ на последнем этапе отбора
- Анчелотти – о матче против Барселоны: Со мной никогда такого не было, что команда пять раз попадала в каркас
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО