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Аль-Ахли завершает трансфер Кессье из Барселоны

Испания
(1 голосов)

Гол "Реалу" не всегда помогает остаться в клубе

Аль-Ахли завершает трансфер Кессье из Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Аль-Хиляль" в скором времени может завершить переход полузащитника "Барселоны" Франка Кессье. Саудовский клуб заплатил 15 миллионов евро за трансфер ивуарийца.

Саудовский клуб уже подписал Эдуара Менди, Рияда Мареза, Роберто Фирмино и Аллана Сен-Максимена из "Ньюкасла".

Сам полузащитник принял решение об уходе из-за малого количества игрового времени. К тому же "Барса" летом подписала Илкая Гюндогана, который выступает на позиции ивуарийца.

Напомним, что Кессье ярко смотрелся в прошлом сезоне и эффективно использовал доверенное ему игровое время. В марте полузащитник забил в ворота "Реала" (2:1).

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В статье: Аль-Ахли (Джидда)
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (2)
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hrdhrd (Україна)
03.08.2023 в 18:55
Вместо рычагов теперь распродажа А играть будут Ромэу и Эзальзули
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.08.2023 в 19:39
Прикинь, совсем недавно Ромэу и Эзальзули вынесли какой-то Реал 3-0 !!!
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