Аль-Ахли завершает трансфер Кессье из Барселоны

"Аль-Хиляль" в скором времени может завершить переход полузащитника "Барселоны" Франка Кессье. Саудовский клуб заплатил 15 миллионов евро за трансфер ивуарийца.

Саудовский клуб уже подписал Эдуара Менди, Рияда Мареза, Роберто Фирмино и Аллана Сен-Максимена из "Ньюкасла".

Сам полузащитник принял решение об уходе из-за малого количества игрового времени. К тому же "Барса" летом подписала Илкая Гюндогана, который выступает на позиции ивуарийца.

Напомним, что Кессье ярко смотрелся в прошлом сезоне и эффективно использовал доверенное ему игровое время. В марте полузащитник забил в ворота "Реала" (2:1).