Лапорта: Хави разделяет философию Кройффа и Гвардиолы. Они принадлежат к одной школе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Хави, Йохан Кройфф и Пеп Гвардиола разделяют одну философию.

"Они принадлежат к одной школе и разделяют одну и ту же философию. Это великая философия, философия Йохана Кройффа, потом Пепа (Гвардиолы), а теперь и Хави.

Конечно, у них есть некоторые различия, но они обладают индивидуальностью, и они совершенствуют тот аутентичный стиль игры, который в прошлом внедрял в "Барселоне" Йохан Кройфф", – сказал Жоан Лапорта.

Хави стал главным тренером "Барсы" осенью 2021-го , сменив на посту Рональда Кумана. За это время специалист завоевал чемпионство в Испаним.