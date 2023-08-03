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Лапорта: Хави разделяет философию Кройффа и Гвардиолы. Они принадлежат к одной школе

Испания
(1 голосов)

Комплимент себе как президенту

Лапорта: Хави разделяет философию Кройффа и Гвардиолы. Они принадлежат к одной школе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Хави, Йохан Кройфф и Пеп Гвардиола разделяют одну философию.

"Они принадлежат к одной школе и разделяют одну и ту же философию. Это великая философия, философия Йохана Кройффа, потом Пепа (Гвардиолы), а теперь и Хави.

Конечно, у них есть некоторые различия, но они обладают индивидуальностью, и они совершенствуют тот аутентичный стиль игры, который в прошлом внедрял в "Барселоне" Йохан Кройфф", – сказал Жоан Лапорта.

Хави стал главным тренером "Барсы" осенью 2021-го , сменив на посту Рональда Кумана. За это время специалист завоевал чемпионство в Испаним.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
edition.cnn.com

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Комментарии (1)
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Доктор Хаймарс
03.08.2023 в 20:26
Да хватит уже разделять, пора уж и приумножать.
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