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Лапорта: Хави разделяет философию Кройффа и Гвардиолы. Они принадлежат к одной школе
Комплимент себе как президенту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Хави, Йохан Кройфф и Пеп Гвардиола разделяют одну философию.
"Они принадлежат к одной школе и разделяют одну и ту же философию. Это великая философия, философия Йохана Кройффа, потом Пепа (Гвардиолы), а теперь и Хави.
Конечно, у них есть некоторые различия, но они обладают индивидуальностью, и они совершенствуют тот аутентичный стиль игры, который в прошлом внедрял в "Барселоне" Йохан Кройфф", – сказал Жоан Лапорта.
Хави стал главным тренером "Барсы" осенью 2021-го , сменив на посту Рональда Кумана. За это время специалист завоевал чемпионство в Испаним.
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