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Давид Силва завершил карьеру: что вы знаете о легенде Манчестер Сити? Квиз

Испания
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Испанский полузащитник в свое время был неотъемлемой частью "Сити" и сборной Испании

Давид Силва завершил карьеру: что вы знаете о легенде Манчестер Сити? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце июля легендарный игрок "Манчестер Сити" Давид Силва, с англичанами выигравший немало трофеев, объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 37 лет. Полузащитник был вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за повреждения передней крестообразной связки во время предсезонной подготовки. Последним клубом хавбека был "Реал Сосьедад", которому Силва помог в прошлом розыгрыше Ла Лиги занять четвертую строчку и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с карьерой Давид Силвы, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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