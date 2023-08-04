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Давид Силва завершил карьеру: что вы знаете о легенде Манчестер Сити? Квиз
Испанский полузащитник в свое время был неотъемлемой частью "Сити" и сборной Испании
фото - Getty Images
В конце июля легендарный игрок "Манчестер Сити" Давид Силва, с англичанами выигравший немало трофеев, объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 37 лет. Полузащитник был вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за повреждения передней крестообразной связки во время предсезонной подготовки. Последним клубом хавбека был "Реал Сосьедад", которому Силва помог в прошлом розыгрыше Ла Лиги занять четвертую строчку и квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с карьерой Давид Силвы, пройдя наш квиз.
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