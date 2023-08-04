Давид Силва завершил карьеру: что вы знаете о легенде Манчестер Сити? Квиз

В конце июля легендарный игрок "Манчестер Сити" Давид Силва, с англичанами выигравший немало трофеев, объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 37 лет. Полузащитник был вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за повреждения передней крестообразной связки во время предсезонной подготовки. Последним клубом хавбека был "Реал Сосьедад", которому Силва помог в прошлом розыгрыше Ла Лиги занять четвертую строчку и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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