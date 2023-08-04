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Энрике высказался о слухах вокруг ухода из ПСЖ
Однозначный ответ
Фото: twitter.com/PSG_inside
Луис Энрике ответил на появившиеся в сети слухи о его возможном уходе из "ПСЖ". "Один за всех и все за одного", – написал менеджер у себя в историях.
Подпись сделана поверх фото со своим тренерским штабом в футболках "ПСЖ".
Ранее сообщалось, что Энрике может покинуть клуб из-за скандала с Килианом Мбаппе, возможного ухода спортивного директора "парижан" Луиша Кампуша и своего члена тренерского штаба.
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