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Винисиус хочет играть вместе с Мбаппе – причина драматичная

Испания
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Килиан неоднократно становился в защиту вингера "сливочных"

Винисиус хочет играть вместе с Мбаппе – причина драматичная

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор восхищается нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и хочет играть с ним в одном клубе.

Ранее Мбаппе неоднократно защищал Винисиуса во время многочисленных расистских скандалов, и бразилец испытывает благодарность к нему.

Как известно, "ПСЖ" отстранило Мбаппе от тренировок с основной командой. Его хотят продать, ведь он не намерен продлевать контракт, истекающий следующим летом. Сам Килиан планирует провести сезон в Париже и уйти свободным агентом в "Реал".

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Винисиус Джуниор
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Источник:
Marca

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