Винисиус хочет играть вместе с Мбаппе – причина драматичная

Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор восхищается нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и хочет играть с ним в одном клубе.

Ранее Мбаппе неоднократно защищал Винисиуса во время многочисленных расистских скандалов, и бразилец испытывает благодарность к нему.

Как известно, "ПСЖ" отстранило Мбаппе от тренировок с основной командой. Его хотят продать, ведь он не намерен продлевать контракт, истекающий следующим летом. Сам Килиан планирует провести сезон в Париже и уйти свободным агентом в "Реал".