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Винисиус хочет играть вместе с Мбаппе – причина драматичная
Килиан неоднократно становился в защиту вингера "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор восхищается нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и хочет играть с ним в одном клубе.
Ранее Мбаппе неоднократно защищал Винисиуса во время многочисленных расистских скандалов, и бразилец испытывает благодарность к нему.
Как известно, "ПСЖ" отстранило Мбаппе от тренировок с основной командой. Его хотят продать, ведь он не намерен продлевать контракт, истекающий следующим летом. Сам Килиан планирует провести сезон в Париже и уйти свободным агентом в "Реал".
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