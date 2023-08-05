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Полузащитник Айнтрахта перешел в Севилью
Игрок подписал контракт на 5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Айнтрахта" Джибриль Соу стал игроком "Севильи". Контракт стороны заключили на 5 лет, а сумма трансфера составила 10 млн евро.
Соу начинал карьеру в "Цюрихе", позже играл за "Боруссию" М и "Янг Бойз". Летом 2019-го его приобрел "Айнтрахт" за 14 млн евро. В прошлом сезоне забил 4 гола в 47 матчах за немецкую команду.
"Севилья" в прошлом сезоне финишировала 12-й в Ла Лиге, но выиграла Лигу Европы и будет выступать в группе Лиги чемпионов этого сезона.
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